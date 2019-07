Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni sul nuovo sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore la cui versione originale è composta da 26 puntate mentre in Italia sono state ridotte aumentando quindi il numero degli appuntamenti. Le anticipazioni riguardanti ciò che accadrà in onda tra qualche settimana svelano che Nazli Piran desterà sospetti a Ferit Aslan per il suo atteggiamento. La cuoca, stufa di dover continuare a mantenere segreto il tradimento della sorella Asuman, prenderà le distanze dal suo datore di lavoro fino a decidere di non prestare più servizio da lui.

Il ricco imprenditore, non appena si adeguerà alla volontà della coinquilina di Fatos, deciderà di tenerla sotto controllo assumendo un detective. L’obiettivo dello zio di Bulut sarà quello di scoprire qual è la causa che ha spinto l’aspirante chef ad allontanarsi da lui.

Ferit e Nazli si baciano, la scomparsa di Bulut

A partire dagli episodi in onda su Canale 5 la prossima settimana i telespettatori italiani assisteranno finalmente al tanto atteso bacio tra Ferit e Nazli.

Il ricco imprenditore dimostrerà di essersi preso una cotta per la sua cuoca dopo non essere riuscito ad ottenere la custodia definitiva del nipote Bulut. La coinquilina di Fatos dopo l’ingiusta sentenza rimarrà accanto al suo datore di lavoro, ma soprattutto vorrà rivelargli che sua sorella Asuman ha aiutato Demet e Hakan a vincere la causa di affidamento del minore. L’aspirante chef farà fatica a svelare la verità all’Aslan perché, quando sarà intenta a metterlo al corrente del tradimento della sorella, la riempirà di complimenti.

Dopo aver bevuto più del dovuto Nazli e Ferit si baceranno con molta passione. Dopo la notte romantica trascorsa insieme in giardino, l’Aslan e la coinquilina di Fatos prenderanno un forte spavento quando verranno messi al corrente della sparizione di Bulut. Quest’ultimo, dopo essere stato ritrovato nella casa dei suoi defunti genitori da Ferit e Nazli, verrà riconsegnato agli Onder. Intanto la cuoca ripenserà all’avvicinamento che c’è stato tra lei e il suo capo ed inizierà a mostrarsi sempre più sfuggente nei confronti dell’uomo a causa del forte imbarazzo.

Deniz deciso a conquistare la sorella di Asuman, l’Aslan fa spiare la Piran

Nel frattempo Deniz non perderà la speranza di riuscire a conquistare la Piran, nonostante Ayla cercherà di fargli cambiare idea in tutti i modi. Purtroppo quando il cognato di Hakan scoprirà che tra la cuoca e il suo amico sta per nascere davvero qualcosa, farà il possibile per farli allontanare. Intanto Nazli non sarà più la stessa nei confronti di Ferit, visto che non farà altro che scappare da lui.

La situazione si complicherà ulteriormente, quando la cuoca deciderà di smettere di lavorare per l’Aslan, ma glielo farà sapere tramite un bigliettino. Il ricco imprenditore si vedrà costretto ad accettare le dimissioni dell’aspirante chef per non far fallire la sua azienda quando Deniz gli dirà di essere disposto a non far più parte della Pusula Holding. Successivamente l’Aslan vorrà vederci chiaro sulla faccenda, visto che vorrà capire per quale motivo la Piran si comporta in modo diverso.

A quel punto Ferit assumerà un detective privato per controllare ogni movimento della sua ex cuoca e verrà a conoscenza che la giovane ha appena preso in gestione un ristorante.