Le anticipazioni di Tempesta d'amore riguardano molte novità interessanti per i fan della serie tedesca. Nelle prossime puntate Robert, interpretato dall'attore Lorenzo Patanè, ed Eva, interpretata dall'attrice Uta Kargel, entreranno notevolmente in crisi a causa di Christoph, interpretato da Dieter Bach. Quest'ultimo è riuscito a compromettere la fiducia di Eva nei riguardi del marito; in seguito Christoph si è reso conto di essere notevolmente attratto dalla donna e di volerla conquistare a tutti i costi. Successivamente Robert rischierà di perdere per sempre la sua amata per colpa del cugino e dichiarerà il falso al processo.

Christoph accusato di omicidio

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore Christoph sarà accusato di tentato omicidio, nonostante sia Xenia la colpevole dell'attentato nei confronti di Ehrlinger. In seguito ci sarà il processo per tentato omicidio, dove Robert sarà chiamato a testimoniare. La testimonianza dello chef sarà notevolmente importante ai fini della sentenza del giudice. Nel frattempo Eva scoprirà che le dichiarazioni che Robert ha rilasciato alla polizia riguardo Christoph in realtà sono false.

Per tale ragione la donna sarà notevolmente adirata con il marito e lo pregherà di smentirle al processo. Poi Werner cercherà di convincere suo figlio Robert a mentire in tribunale, cosicché da liberarsi per sempre di Christoph.

Christoph condannato

Eva sarà assai delusa da Robert, poiché l'uomo accetterà il consiglio di Werner. Al processo infatti Robert dichiarerà il falso e confermerà le accuse nei confronti di Christoph. Frattanto anche Xenia farà il suo intervento in tribunale contro l'uomo accusato.

Successivamente Christoph sarà condannato a 10 anni di galera per tentato omicidio. Così Robert sarà molto contento per essersi liberato dell'uomo, ma la sua macabra soddisfazione non durerà molto. In seguito Eva sarà parecchio indignata dall'atteggiamento del marito e deciderà di andarsene di casa. Poi la donna si stabilirà dai Sonnbichler. Nel frattempo la severa decisione presa da Eva lascerà tutti a bocca aperta, soprattutto Valentina. Quest'ultima cercherà un modo per unire nuovamente i genitori ma non ci riuscirà.

Più tardi Valentina scoprirà il vero motivo della separazione dei genitori e si arrabbierà con sua madre. Poi la situazione prenderà una piega diversa, poiché Robert ed Eva saranno uniti per stare vicino alla loro figlia che non starà molto bene. Frattanto Robert si renderà conto di voler lottare per salvare la propria famiglia. Infine Eva riceverà una lettera privata dal carcere da parte di Christoph e sarà parecchio turbata e pensierosa per la vicenda.