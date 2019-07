Torna lo spazio dedicato a Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV ambientata in Turchia con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. Nei nuovi episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, Hakan Onder avrà una reazione bruttissima nei confronti della moglie Demet, quando apprenderà del suo aborto. Una lite che sarà sedata solo dall'intervento provvidenziale di Ferit Aslan e Deniz.

Bitter Sweet: il piano di Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet sui nuovi episodi in programma prossimamente su Canale 5 si soffermano su Hakan e Demet, i quali daranno vita ad un scontro molto acceso.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto avrà inizio quando Asuman spedirà la cartella clinica per dimostrare all'Onder che la sua dolce consorte ha abortito a sua insaputa. Un gesto che manderà su tutte le furie l'uomo che non si aspettava che la moglie potesse compiere un fatto del genere.

Hakan scopre l'aborto della moglie

Hakan, a questo punto, le chiederà spiegazioni con tanto di documenti in mano che sventolerà davanti al suo bellissimo volto.

Pubblicità

In questo frangente, Demet si mostrerà sconvolta, tanto da inventarsi delle scuse mentre l'Onder si farà sempre più minaccioso nei suoi confronti. Poi il violento litigio proseguirà in giardino, dove compariranno all'improvviso Ferit e Deniz, i quali avevano scoperto che il cattivo della serie tv era implicato nella morte di Zeynep e Demir, i genitori del piccolo Bulut.

Ferit e Deniz salvano Demet

Gli spoiler di Bitter Sweet rivelano che Hakan si scaglierà come una belva nei confronti della moglie, minacciandola addirittura di morte.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Fortunatamente, l'intervento dei due zii di Bulut eviterà il peggio. Nel frattemp,o Ferit Aslan si dimostrerà molto arrabbiato ed addirittura violento, in quanto accecato dalla rabbia che l'Onder sia implicato nella morte dei suoi congiunti. Da lì a poco nascerà una violentissima lite che vedrà l'affarista gettare a terra l'antagonista della serie tv, se l'intervento di Deniz non riuscisse a calmare gli animi inferociti.

Bulut impaurito dagli Onder

Nel frattempo Demet spiegherà che il comportamento irascibile di Hakan (Necip Memili) era stato provocato dalla scoperta della sua interruzione di gravidanza. Una decisione che aveva preso non ascoltando il parere del partner. Ferit deciderà di usare l'ira dell'Onder per metterlo in cattiva luce per strappare Bulut dalle sue grinfie. Peccato che il rivale dell'Aslan riuscirà ancora una volta ad averla vinta.

Pubblicità

Nazli, invece, correrà a casa della diabolica coppia dopo la richiesta d'aiuto di Bulut, impressionato dalle urla provenienti in giardino da parte dei suoi zii. Come proseguirà la storia? Non resta che attendere i nuovi sviluppi.