Hakan Onder e Demet saranno al centro delle nuove puntate di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la Serie TV turca in onda tutti i giorni su Canale 5. La coppia, infatti, avrà un litigio furibondo dopo che il rivale di Ferit Aslan apprenderà che la moglie ha avuto un aborto.

Bitter Sweet: Ferit apprende il tradimento di Nazli e Asuman

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dagli episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano su Hakan e Demet, la coppia diabolica della serie tv ambientata in Turchia.

Pubblicità

Pubblicità

Nel dettaglio l'uomo scoprirà che sua moglie ha abortito il figlio che attendeva da lui. Tutti inizierà quando Deniz farà recapitare a Ferit la pennetta usb contenente le prove del tradimento di Nazli e Asuman. In questa maniera il musicista cercherà di provocare una frattura tra l'Aslan e la Piran, colpevole di aver protetto la sorella. Quest'ultima, credendo di essere tradita da Demet, invierà ad Hakan una foto comprovante l'aborto di sua moglie. Una scoperta che manderà su tutte le furie l'Onder.

Pubblicità

Hakan scopre l'aborto della moglie

Gli spoiler di Bitter Sweet annunciano che il rivale di Ferit rimarrà sconvolto quando scoprirà che sua moglie ha interrotto la gravidanza presso una clinica privata dopo aver effettuato una visita presso un noto studio ginecologico. Da lì a poco tra i coniugi Onder nascerà una violentissima lite con Hakan che non esiterà a rompere molti oggetti della loro abitazione spaventando il povero Bulut.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

A tal proposito il bambino pregherà Nazli di portarlo via dalla casa degli zii in quanto ha paura che accada qualcosa di irreparabile tra di loro. Di conseguenza la Piran abbandonerà pentole e piatti e si precipiterà in casa di Demet per stare accanto al suo piccolo amico.

L'Aslan e Deniz indagano sull'incidente di Zeynep e Demir

Nel frattempo, Ferit e Deniz scopriranno che la macchina su cui viaggiavano Zeynep e Demir aveva l'impianto frenante manomesso e che la loro morte non è stata legata al fato.

L'affarista e l'amico del cuore, a questo punto, si recheranno a casa della coppia diabolica dove eviteranno che Hakan possa picchiare la moglie. In questo frangente quest'ultimo negherà di essere il mandate del duplice omicidio dei genitori di Bulut. Dall'altro canto Ferit non crederà affatto alle sue parole e porterà via il nipotino dalla sua villa.

Demet minacciata dall'Onder

Una volta rimasti soli Hakan giurerà a Demet di non essere coinvolto nella morte del fratello e della cognata sebbene non esiti a lisciarle il volto con il tagliacarte per sottometterla al suo volere.

Pubblicità

L'Aslan, invece, deciderà organizzare un piano contro il rivale per smascherarlo una volta per tutte. Peccato che quest'ultimo decida di giocare in anticipo tanto da chiedere al suo complice Bekir di trovare i nemici di Demir che potrebbe averlo voluto morto. L'uomo riuscirà a depistare i sospetti dell'affarista? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa nuova story-line.