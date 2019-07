Grande attesa per la messa in onda della quinta puntata di Temptation Island 6, dove le tre coppie ancora in gioco affronteranno l’ultimo falò e si prepareranno per il weekend da sogno con i single. Da quanto si apprende pare che, proprio durante l’ultimo falò, un concorrente abbiano rinunciato all’opportunità di passare del tempo da solo con il tentatore o tentatrice: l'identità dei protagonisti sono ancora avvolte nel mistero.

Pubblicità

Pubblicità

Intanto alcune segnalazioni pubblicate dal portale Il Vicolo delle News, fanno supporre che Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sarebbero poi usciti insieme dal reality, contro ogni pronostico.

Temptation, Ilaria e Massimo sono usciti insieme dopo la crisi: l'indiscrezione

La penultima puntata di Temptation Island 6, secondo le anticipazioni, si preannuncia ricca di colpi di scena e potrebbe cambiare le dinamiche di alcune delle coppie in gioco.

Pubblicità

Su Uomini e Donne Magazine sono stati pubblicati alcuni rumors e, stando a quanto si legge, pare che qualcuno, dopo aver visto dei filmati nell’ultimo falò, si sarebbero ricreduto, arrivando persino a rinunciare al fine settimana da sogno con un single. Le tre coppie rimaste in gioco non attraversano certamente momenti facili e ognuna di loro, per motivi diversi, si trova ad affrontare un periodo di profonda crisi, tanto che in molti pensano che nessuna di loro possa uscire unita da Temptation Island.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Temptation Island

Tra le coppie che hanno destato maggiormente l’interesse del pubblico, troviamo quella composta da Ilaria Teolis e Massimo Colantoni e proprio loro sono oggetto di alcune indiscrezioni provenienti dal web, che li vedrebbero insieme al termine delle sei puntate, contro ogni previsione.

Ilaria e Massimo sarebbero usciti insieme da Temptation Island, gli avvistamenti

Stando anche a quanto riportato dall’autrice del programma Raffaella Mennoia, nel corso degli ultimi appuntamenti succederanno degli avvenimenti che rimescoleranno le carte in tavola e che porteranno alcune coppie a tornare sui propri passi; in molti pensano che una delle coppie sia proprio quella della Teolis e di Colantoni.

Alcune segnalazioni pubblicate da Il Vivolo delle News, infatti, parlano di avvistamenti di Massimo e Ilaria insieme dopo il termine delle registrazioni e il tutto fa pensare che i due abbiano deciso di non lasciarsi dopo la profonda crisi. Da quanto andato in onda sino a ora, infatti, i due stanno attraversando momenti molto difficili, con l’avvicinamento di Colantoni alla single Elena e con il feeling sempre più crescente tra Ilaria e Javier.

Pubblicità

Proprio quest’ultimo, inoltre, è stato a sua volta oggetto di segnalazioni circa un suo presunto fidanzamento al momento delle riprese del reality e che hanno fatto subito insorgere il popolo del web che lo ha accusato di aver ingannato la produzione del reality. Solo dopo la messa in onda delle ultime due puntate di Temptation Island si scoprirà se le segnalazioni e gli avvistamenti di Ilaria e Massimo insieme, corrisponderanno al vero con un conseguente lieto fine per i due fidanzati romani.