Nuovo spazio dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la Serie TV ambientata ad Istanbul che sta intrattenendo sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Nelle nuove puntate in programma tra qualche settimana su Canale 5, Nazli Piran decide di partire per Antiochia con sua sorella dopo essere stata smascherata da Ferit Aslan grazie ad una soffiata di Deniz.

Bitter Sweet: Deniz geloso Nazli

Le nuove anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze del tradimento di Nazli (Ozge Gurel) ai danni di Ferit.

Pubblicità

Pubblicità

Tutto avrà inizio quando l'Aslan deciderà di aprire un ristorante insieme alla Piran. Una vicinanza che farà diventare geloso Deniz, il quale ideerà uno stratagemma con la complicità della sorella per sbarazzarsi del rivale. Nel dettaglio, Demet convincerà il fratello a spedire una chiava usb all'affarista in modo che capisca che la cuoca è una bugiarda per allontanarla per sempre da lui.

Anticipazioni Bitter Sweet: Ferit apprende il tradimento della Piran

Ferit apparirà sconvolto dalle rivelazioni contenute nella pennetta mentre la chef si convincerà di amarlo sempre di più tanto da voler metterlo al corrente di tutta la verità.

Pubblicità

Durante l'incontro, l'affarista chiederà spiegazioni alla Piran. Qui, la donna confermerà di aver sempre saputo che sua sorella Asuman aveva scattato delle foto ai documenti sulla custodia di Bulut.

L'Aslan mette in vendita il ristorante

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, in onda prossimamente in Italia, si evince che Asuman smascherata deciderà di mettere una parola buona per sua sorella. La Piran, infatti, si recherà a casa di Ferit (Can Yaman) per tentare una rappacificazione tra lui e Nazli (Ozge Gurel).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Peccato che l'Aslan non voglia dare ascolto a nessuno, tanto da vendere il ristorante, nonostante la cuoca sia sua socia. Una decisione che a cui la donna non potrà apporsi in quanto impossibilità a rilevare il locale per mancanza di fondi.

Nazli decide di partire con la sorella

Per questo motivo, Nazli deciderà di affrontare un viaggio per Antiochia insieme a sua sorella per superare il momento critico. Nel frattempo Ferit andrà in escandescenza, quando Deniz (Hakan Kurtas) lo informerà della partenza delle due giovani.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la cuoca apprenderà che l'Aslan ha rinunciato a vendere il ristorante una volta raggiunta da una telefonata a bordo di un pullman in partenza. Un primo segnale di riappacificazione tra l'affarista e la chef dopo giorni di incomprensioni. Come proseguirà la storia? Non ci resta che attendere i nuovi sviluppi su questa serie tv made in Turchia.