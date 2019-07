La soap Bitter Sweet-Ingredienti d'amore continua ad ottenere risultati soddisfacenti per quanto concerne gli ascolti Tv. Durante le puntate che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, Ferit Aslan scoprirà che Nazli Piran gli ha mentito sul coinvolgimento della sorella Asuman nel piano volto a fargli perdere la custodia di Bulut.

Sarà Deniz a fare in modo che l'uomo d'affari apprenda la verità, coadiuvato dalla malvagia Demet.

Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti

Le anticipazioni di Bitter Sweet riguardanti gli episodi che andranno in onda in questo mese di luglio su Canale 5, si soffermano soprattutto su Ferit, il quale verrà a conoscenza delle menzogne che gli ha raccontato Nazli.

Facendo un passo indietro alle puntate precedenti, l'imprenditore è stato protagonista di una vera e propria battaglia legale per ottenere l'affidamento di Bulut dopo la drammatica morte dei genitori in seguito ad un incidente stradale. Il bambino è stato affidato ai malvagi coniugi Onder. Costoro, allo stesso tempo, hanno ottenuto anche una parte delle quote della Pusola Holding e, di conseguenza, Aslan si è visto costretto a lavorare con loro. L'arrivo di Hakan e Demet ha generato un bel po' di malumore anche tra i dipendenti dell'azienda.

Tutto ciò si è verificato anche e soprattutto con la complicità di Asuman, la quale ha scattato di nascosto delle fotografie ad un prezioso documento che Ferit teneva nascosto in casa. Nazli, dopo aver scoperto casualmente del coinvolgimento della sorella, non è riuscita a raccontare tutta la verità al suo datore di lavoro. E così ha preferito allontanarsi dal manager, piuttosto che rovinare la vita ad Asuman.

Deniz fa in modo che Ferit scopra la verità su Nazli

Stando alle trame di Bitter Sweet in onda a luglio su Canale 5, Ferit, ignaro di tutto, si avvicinerà sempre di più a Nazli, ed entrambi decideranno anche di prendere in gestione insieme un ristorante.

Questa vicinanza scatenerà la gelosia di Deniz che addirittura scoppierà a piangere, arrivando poi ad organizzare un piano diabolico contro Aslan con l'aiuto della sorella.

Demet, infatti, approfitterà della gelosia del fratello per proporgli di inviare una pennetta USB proprio all'imprenditore, contenente le prove che incastrano Asuman e che, di fatto, dimostrano le menzogne raccontate da Nazli. L'uomo d'affari resterà decisamente sconvolto dalla scoperta mentre la cuoca, accortasi di provare dei sentimenti profondi per lui, deciderà di raggiungerlo per raccontargli finalmente tutta la verità.

Anticipazioni Bitter Sweet: la Piran potrebbe lasciare Istanbul con la sorella

In realtà, durante l'incontro sarà Ferit a prendere la parola per primo, chiedendo delle spiegazioni alla donna su quanto ha appena appreso su Asuman. Quando la giovane chef gli confermerà che sapeva tutto, il manager visibilmente deluso finirà per scoppiare quasi a piangere.

In un secondo momento sarà proprio Asuman a raggiungere Aslan per avere un confronto con lui, nella speranza che l'imprenditore possa riappacificarsi con Nazli.

Al contempo deciderà anche di vendicarsi di Demet, facendo in modo che il marito venga a conoscenza del fatto che la donna ha da poco abortito segretamente.

La Piran rivelerà a Ferit di aver taciuto sul complotto della sorella per evitare che costei potesse pagarne le conseguenze. Lo zio di Bulut però non vorrà sentire ragioni, e addirittura metterà in vendita il locale di cui da poco era diventato socio insieme alla cuoca. E così Nazli riterrà che per lei ormai non ci sarà altro da fare se non lasciare Istanbul insieme alla sorella, e soltanto nelle puntate successive si apprenderà se davvero la giovane partirà.