Questa sera 9 luglio, alle 21:20 su Italia 1, è andato in onda il primo appuntamento con Chicago Fire 6, la Serie TV statunitense che vede come protagonisti un gruppo di vigili del fuoco alle prese con il salvataggio di alcune persone e con lo sviluppo delle loro vite private. Il prossimo appuntamento avrà luogo il 16 luglio e i protagonisti avranno a che fare con nuove interessanti avventure. Le anticipazioni raccontano che Casey inizierà a sentirsi sopraffatto dai suoi doveri, mentre Dawson e Ramon avranno un acceso diverbio.

Spoiler Chicago Fire 6: Dawson in pericolo

Nel corso del secondo appuntamento con Chicago Fire 6, saranno mandati in onda ben tre episodi. Il primo si intitolerà 'Punto di rottura' e vedrà Dawson in pericolo. L'uomo è infatti in giro da solo quando noterà la presenza di cemento che cade da un garage dove stanno lavorando alcuni operai. Ben presto la struttura inizierà a cedere e quest'ultimo rimarrà incastrato insieme agli altri presenti. Nel frattempo Casey sarà veramente molto in ansia per la cerimonia di promozione e inizierà a sentire forte il peso delle sue responsabilità.

Il quinto episodio prenderà invece il nome di 'Patto con diavolo'. Severide e Casey riusciranno a fatica a salvare delle persone in preda ad un grosso pericolo, ma in seguito inizieranno a litigare. Brett intanto deciderà di uscire con un dottore. Otis mostrerà ai suoi colleghi un nuovo apparecchio che potrebbe essere molto utile nelle operazioni di salvataggio. Tra Brett, Hope e Stella ci saranno alcuni battibecchi per via di problemi economici.

Il sesto episodio infine, si intitolerà 'Il trasferimento' e parlerà appunto della notizia di trasferimento che arriverà a Stella Kidd. La donna rimarrà molto sorpresa dalla novità inaspettata ed i colleghi cominceranno a pensare a chi prenderà il suo posto. Intanto, Dawson e suo padre Ramon litigheranno fino ad arrivare alle mani.

Replica Chicago Fire 6, tutte le puntate andata in onda visibili su Mediaset Play

Per tutti coloro che si fossero persi la puntata di Chicago Fire 6 andata in onda questa sera 9 luglio o che non potranno assistere al prossimo appuntamento del 16 luglio, sarà possibile riguardare le puntate in replica attraverso il sito di Mediaset Play.

Il portale permette infatti a tutti i telespettatori di rivedere le messe in onda della serie tv in questione e di tante altre semplicemente accedendo al sito. Tutti potranno usufruire del servizio in questione, basterà soltanto una breve registrazione con l'inserimento di una mail ed una password. Una volta fatto, si dovrà ricercare la serie tv di interesse tra la lista di tutte quelle presenti.