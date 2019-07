Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto riservano diverse novità interessanti. Nelle prossime puntate, di cui non è stata ancora annunciata la programmazione, a Puente Viejo arriverà Pedro, il figlio minore di Eustaquio, interpretato dall'attore Kiko Rossi. La comparsa del ragazzo creerà subito alcuni problemi. Lamberto ed Eustaquio Molero vorranno vendicarsi di Julieta Uriarte per la vicenda dei territori di Las Lagunas. Per tale ragione i due decideranno di rapire la donna. Poi i Molero violenteranno Julieta.

Don Berengario e Carmelo uccidono i Molero

Nelle prossime puntate de Il Segreto, di cui non è stata ancora annunciata la programmazione, Carmelo e Don Berengario saranno notevolmente preoccupati per l'improvvisa scomparsa di Julieta e andranno subito a cercarla. I due la ritroveranno viva, ma noteranno subito che la donna è stata molestata. Per questo motivo Don Berengario e Carmelo si scontreranno con Eustaquio e Lamberto Molero e finiranno per ucciderli.

Poi i due uomini si libereranno dei corpi dei Molero e giureranno a Julieta di non rivelare a nessuno la vicenda. In seguito, però, Carmelo rivelerà a Irene, Adela e Severo soltanto la vicenda dei Molero, mentre Don Berengario sarà notevolmente turbato e andrà a confessarsi da Don Anselmo, il quale sarà già al corrente della faccenda.

Pedro cerca Lamberto ed Eustaquio

Saul avrà alcuni sospetti nei riguardi di Julieta. In seguito Saul sarà notevolmente adirato, poiché a Puente Viejo arriverà Pedro Molero, figlio minore di Eustaquio e fratello di Lamberto.

L'uomo arriverà in paese per cercare il padre e il fratello. Poi Saul vorrà difendere l'onore dell'Uriarte e si recherà da Pedro armato di pistola, con l'intenzione di ucciderlo. Nel mentre arriverà Consuelo, che fermerà il giovane Saul ed eviterà così di fargli commettere un folle crimine. Più tardi Adela confesserà a Consuelo tutta la verità sulla vicenda dei Molero e dopo aver avuto il parere decisamente favorevole di Carmelo e Severo le svelerà anche della violenza subita da Julieta.

Adela sarà notevolmente angosciata per sua nipote Julieta, ma non saprà per quanto tempo riuscirà a nasconderle di essere a conoscenza della brutta vicenda accaduta. Successivamente Severo e Carmelo vorranno evitare che Pedro faccia del male a Saul e cercheranno un modo per impedirlo. I due uomini mentiranno all'uomo, dicendogli che Eustaquio e Lamberto sono partiti e hanno lasciato la Spagna.