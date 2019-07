Le vicende della Serie TV turca Bitter Sweet continuano ad appassionare sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio alle ore 14:45 su Canale 5, Demet e Asuman saranno protagoniste di un violento litigio mentre Nazli Piran avrà intenzione di aprire un ristorante con l'amica Manami all'oscuro di Ferit Aslan.

Bitter Sweet: Demet decide di abortire

Le anticipazioni di Bitter Sweet, tratte dai nuovi episodi che saranno trasmessi da lunedì 15 a venerdì 19 luglio, rivelano che Demet si presenterà in clinica per un'interruzione volontaria di gravidanza.

Peccato che Asuman scopra l'intenzione della moglie di Hakan, tanto da arrivare a minacciarla qualora sveli la storia delle foto scattate ai documenti sull'affidamento di Bulut. Nazli, invece, sarà messa tra due fuochi: accettare o meno il lavoro proposto da Deniz al nuovo locale. La Piran, a questo punto, si licenzierà come cuoca dall'abitazione di Ferit.

Anticipazioni Bitter Sweet: lite tra Demet e Asuman

Intanto Asuman e Demet avranno un violento litigio dove non esiteranno a minacciarsi gravemente a vicenda.

Hakan, invece, irromperà ad una riunione alla Pusola Holding, dove la sua presenza non sarà ben accettata dagli altri invitati compreso l'Aslan. Proprio quest'ultimo raggiungerà Nazli, Deniz e Bulut presso un ristorante per trascorrere qualche ora spensierata. Più tardi, l'affarista ed Engin metteranno a setaccio la vita della sorella della cuoca.

L'Aslan ricatta Nazli

Le trame di Bitter Sweet, svelano che Nazli darà le dimissioni a Ferit, in quanto non si sente più di lavorare per lui dopo quello che è accaduto con sua sorella.

La giovane, infatti, vorrebbe licenziarsi, ma l'Aslan la costringerà a prestare fede al contratto di lavoro, firmato di sua spontanea volontà se non vuole pagare un'ammenda di 100 mila lire. La cuoca, a questo punto, sarà costretta a lavorare per lo zio di Bulut, in quanto non possiede i soldi per recidere il contratto. Intanto Manami proporrà alla Piran di aprire un ristorante insieme a lei, se il lavoro di Ferit e la mancanza di liquidità non la facessero rinunciare al suo sogno nel cassetto.

La Piran intende aprire un ristorante con Manami

La Piran diventerà sempre più insofferente nei confronti del datore di lavoro che gli ha imposto la clausola. Deniz, a questo punto, si offrirà di prestare dei soldi da dare in anticipo per aprire il ristorante insieme alla sua amica. Ma la cuoca non se la sentirà di contrarre un'altro debito, tanto da restare a lavorare con Ferit. Fatos e Engin, invece, ufficializzeranno la loro relazione mentre Deniz farà in modo che sua sorella sia a capo delle pubbliche relazioni.

Infine Tahir racconterà a Ferit che la sorella di Asuman ha deciso di aprire un ristorante insieme a Manami ad Istanbul.