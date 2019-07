Torna l'appuntamento dedicato a Bitter Sweet, la Serie TV turca che sta riscuotendo un discreto successo sulle reti Mediaset. Nelle puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su Canale 5, Ferit Aslan ricatterà Nazli Piran quando scoprirà che vuole licenziarsi mentre Engin e Fatos si fidanzeranno ufficialmente.

Bitter Sweet: Demet vuole abortire

Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le puntate in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio su Canale 5, svelano che Demet deciderà di sottoporsi ad un'interruzione volontaria di gravidanza in una clinica, se Asuman non la minacciasse di raccontare tutto ad Hakan, qualora svelasse la storia delle foto scattate ai documenti dell'affidamento di Bulut. Nazli, invece, sarà indecisa se accettare o meno il lavoro di Deniz.

Anticipazioni Bitter Sweet: lite tra Asuman e la moglie di Hakan

Tuttavia, la Piran deciderà di smettere di lavorare per Ferit. Una decisione che lascerà l'Aslan e il fratello di Demet senza parole. Allo stesso tempo, Asuman e la moglie di Hakan avranno una forte discussione, tanto che voleranno parole grosse tra di loro. L'Onder, invece, deciderà di presentarsi ad una riunione di lavoro. Un arrivo che non sarà accolto benissimo dai collaboratori, sebbene sia un modo per far mandare su tutte le furie Ferit.

L'Aslan non accetta le dimissioni della Piran

Stando agli spoiler di Bitter Sweet, in onda fino al 19 luglio svelano che Deniz, Nazli e Bulut andranno a mangiare fuori. Ferit, a questo punto, deciderà di raggiungerli per passare delle ore piacevoli in loro compagnia. Intanto quest'ultimo ed Engin faranno delle indagini sul passato di Asuman, tanto da trovare quello che cercavano. Dall'altro canto, la Piran darà le dimissione all'affarista, in quanto non se la sente di stare lì dopo quello che ha combinato la sorella.

Ma l'Aslan non accetterà le sue dimissioni, tanto da costringerla ad assolvere al contratto di lavoro già firmato. Infatti qualora lasciasse il posto di lavoro dovrà pagare ben 100 mila lire.

Nazli decide di aprire un ristorante con Manami

Allo stesso tempo, Manami, l'amica della cuoca proporrà di aprire un ristorante insieme a lei. Peccato che quest'ultima sia già impegnata con lo zio di Bulut e non abbia la liquidità sufficiente per realizzare il suo sogno.

In questo frangente, la Piran dimostrerà di essere molto insofferente nei confronti dell'Aslan, tanto che Deniz le proporrà di pagare il risarcimento pur di lasciare il lavoro. Peccato che quest'ultima non se la sente di contrarre un altro debito, tanto da rimanere a lavorare per Ferit. Fatos e Engin, invece, si fidanzeranno ufficialmente mentre Demet diventerà capo delle pubbliche relazioni della Pusula Holding grazie al fratello. Infine Nazli scioglierà il contratto con Ferit per aprire un locale ad Istanbul insieme alla sua amica.