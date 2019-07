Numerosi colpi di scena lasceranno con il fiato sospeso i fan dello sceneggiato turco “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” negli episodi del prossimo mese. I cattivissimi della soap, cioè Demet e Hakan, daranno molto movimento nelle trame con i loro scontri. Quest’ultimo quando si accorgerà per l'ennesima volta che sua moglie continua a provare dei forti sentimenti per Ferit Aslan, non esiterà ad aggredirla fisicamente.

La sorella di Deniz essendo a conoscenza che il malvagio uomo è implicato in delle attività losche, si vendicherà avvisando le forze dell’ordine per farlo finire dritto in prigione.

Il rivale di Ferit dopo aver rischiato di morire per mano della polizia, farà entrare nel panico la moglie rinchiudendola in un capannone: in tale circostanza Hakan farà vedere alla sua amata di essere disposto ad uccidere coloro che lo tradiscono. L’intento dell’Onder sarà quello di chiarire i suoi sospetti, visto che sarà convinto che a metterlo nei guai sia stata proprio Demet.

Hakan smaschera sua moglie, Demet si vendica

Demet e Hakan nelle puntate italiane in programmazione su Canale 5 ad agosto 2019, finiranno per allontanarsi ancora di più.

Tutto avrà inizio quando il malvagio Onder arriverà a mettere le mani al collo alla moglie e a minacciarla di morte quando scoprirà di essere stato ingannato per l’ennesima volta. Il cognato di Deniz, perderà le staffe con la sua amata precisamente dopo aver capito che è stata lei a far pubblicare un articolo per diffamare Ferit e Nazli a causa della sua incontrollabile gelosia.

Hakan non farà quindi fatica a capire che sua moglie non è ancora riuscita a dimenticare l’Aslan.

A quel punto, il perfido uomo ricorderà alla sua compagna che prima di convolare a nozze si erano promessi che non si sarebbero mai lasciati. Nonostante ciò, Demet continuerà a controllare ogni movimento del suo ex fidanzato, e troverà una soluzione per liberarsi dello scomodo marito. Per riuscire nel suo intento, la donna metterà al corrente la giustizia delle illecite attività di contrabbando in cui è coinvolto Hakan.

L’Onder sfugge alla polizia, la sorella di Deniz decisa a liberarsi del marito

Il rivale di Ferit si troverà in una brutta situazione a causa della moglie, visto che le autorità non appena lo sorprenderanno insieme ai suoi scagnozzi, non esiteranno a sparargli fino a procurargli delle ferite.

Sfortunatamente il piano di Demet fallirà, poiché Hakan dopo essere riuscito a sfuggire alla polizia, porterà la compagna in un deposito e maltratterà davanti a lei uno dei suoi uomini. Lo scopo del cognato di Deniz sarà quello di scoprire se ad avvisare i poliziotti sia stata sua moglie.

L’Onder dopo aver fatto vedere a Demet la fine che fanno coloro che lo tradiscono, la terrorizzerà puntandole contro un’arma da fuoco. La zia di Bulut dopo essersi rifiutata di dare una risposta al marito, scapperà dalle sue grinfie e farà fatica a nascondere la sua agitazione.

Per finire Hakan rinuncerà ad uccidere il suo scagnozzo dopo averlo ridotto quasi in fin di vita sotto lo sguardo di Demet. Quest’ultima invece sarà sempre più decisa a togliersi di mezzo il compagno, visto che vorrà farlo arrestare a tutti i costi.