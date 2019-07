Lunedì 15 luglio a partire dalle ore 21,30 circa andrà in onda la quarta puntata di Temptation Island. Sulla pagina Instagram del reality, sono state svelate alcune anticipazioni. Una delle protagoniste della prossima puntata sarà Katia Fanelli. Nella clip pubblicata dalla produzione dal programma si vede la bionda 'fotonica' scoppiare in lacrime. Le parole di Filippo Bisciglia non lasciano dubbi: "Vedremo Katia come non l'abbiamo mai vista". A spiazzare i telespettatori è stata la reazione inaspettata della giovane.

Moltissimi utenti erano pronti a scommettere che sarebbe stata Katia a far soffrire il suo fidanzato.

Durante il primo falò, la Fanelli era stata presa di mira sui social per aver espresso dei commenti inappropriati sul suo compagno. Nel corso della seconda puntata, invece, Katia non avendo visto nessun video su Vittorio aveva riferito: "Mi manca più il mio cagnolino che lui".

Ad oggi la situazione sembra essersi ribaltata. Vittorio, dopo aver accusato il colpo, ha deciso di reagire.

Lo speaker all'interno del villaggio ha mostrato di avere un certo feeling con Vanessa. La scorsa puntata fra Vittorio e la single è mancato davvero poco che scattasse un bacio.

Vittorio sempre più vicino alla tentatrice

Nel corso della quarta puntata Vittorio si avvicinerà sempre più a Vanessa Il fidanzato di Katia prima scambierà un biscotto con la tentatrice, poi esordirà in questo modo: "Chi lascia la via vecchia per quella nuova, sa quello che lascia ma non sa quel che trova". Chissà se la Fanelli dopo aver visto un nuovo video che riguarda Vittorio, non abbia deciso di chiedere un confronto con il suo uomo.

Jessica accetta il confronto con Andrea

La nuova puntata di Temptation Island partirà ancora una volta col botto. Andrea Filomena, deluso dal comportamento della sua fidanzata, avrà una reazione piuttosto dura. Per la seconda volta, dunque, chiederà il falò con Jessica. Se la prima volta la Battistiello si era rifiutata, questa volta la giovane non potrà sottrarsi all’incontro. Stando alle indiscrezioni, Jessica e Andrea avranno un duro scontro.

Tuttavia non è da escludere che i due possano decidere di uscire insieme dal reality. Alcune indiscrezioni, infatti, raccontano di aver visto i due ex protagonista di Tempation insieme, nel proprio paese d’origine, dopo la fine delle registrazioni, anche se si tratta di voci assolutamente prive di conferma. Ricordiamo che Jessica e Andrea lo scorso 9 giugno dovevano sposarsi, ma hanno deciso di annullare le previste nozze. La Battistello avrebbe portato il suo fidanzato sull'isola delle tentazioni proprio per capire se è ancora innamorata.