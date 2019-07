Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Bitter Sweet, la Serie TV turca di grandissimo successo sulle reti Mediaset. Nei nuovi episodi in onda a breve su Canale 5, Nazli Piran e sua sorella Asuman avranno intenzione di abbandonare Istanbul dopo la chiusura del ristorante a causa di Ferit Aslan.

Bitter Sweet: Nazli apre un ristorante

Le anticipazioni di Bitter Sweet, incentrate sui nuovi episodi in onda nelle prossime settimane su Canale 5, si soffermano sulle conseguenze della scoperta del tradimento di Nazli e Asuman nei confronti di Ferit.

Nel dettaglio, l'architetto scoprirà ben presto la verità sulla sorella della cuoca, tanto da costringere entrambe a dire addio ad Istanbul ed i loro sogni. Tutto avrà inizio quando, la Piran deciderà di aprire un ristorante insieme alla sua amica, Manami, dopo essersi licenziata dall'architetto. Ma ben presto, lo zio di Bulut farà di tutto pur di stare di vicino alla ragazza, di cui si è follemente innamorato.

Demet e Deniz gelosi della cuoca e Ferit

Ferit infatti, comprerà casualmente il 50% delle azioni dell'ex proprietario dell'attività di ristorazione. Una vicinanza che però innescherà la gelosia di Demet e Deniz. I due fratelli trameranno alle spalle sia dell'Aslan che di Nazli per separarli per sempre. Alla fine, l'uomo verrà a sapere una verità alquanto scomoda. In particolare, Demet consiglierà al fratello di consegnare all'amico una pennetta usb contente le prove del tradimento della cuoca e sua sorella.

Una scoperta che manderà su tutte le furie l'uomo, che incolperà la povera Piran di avergli fatto perdere la custodia esclusiva di Bulut, il figlio dei suoi sfortunati congiunti, morti durante un drammatico fuoristrada.

L'Aslan apprende l'inganno di Asuman

Stando ai nuovi spoiler di Bitter Sweet, si evince che Nazli sarà costretta ad ammettere di aver coperto le spalle ad Asuman. Sentite queste parole, Ferit non riuscirà a perdonare l'affronto della sua ex dipendente di lavoro, tanto che sconvolto deciderà di chiudere il ristorante, ormai diventato socio di maggioranza.

Per la giovane cuoca di cucina giapponese sarà un brutto colpo da digerire, in quanto per proteggere gli affetti più cari ha dovuto rinunciare al suo sogno nel cassetto. Inoltre la Piran comincerà a provare tantissima vergogna per aver tradito l'Aslan, tanto da prendere una decisione sconcertante.

La Piran decide di partire

Nazli penserà di lasciare Istanbul per un anno insieme alla sorella. Una decisione che non sarà presa con entusiasmo da Deniz, che deciderà di affrontarla; prima impedendole di salire sul bus, in procinto di partire per Istanbul.

Poi il fratello di Demet non riuscendo nel suo intento si recherà dall'Aslan dove gli sputerà addosso tutto il suo risentimento. Inoltre lo minaccerà di smetterla di controllare e punire la cuoca. Lo zio di Bulut, colpito dalle parole dell'amico, telefonerà a Manami rassicurandole di aver cambiato opinione sulla chiusura del ristorante. Poi chiamerà al suo posto di lavoro la chef. Purtroppo i rapporti tra lei e l'architetto non saranno più come una volta in quanto Nazli sarà incapace di dimenticare quello che ha sofferto a causa sua, nonostante i sentimenti che provino l'uno per l'altra.