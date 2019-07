Nel corso delle nuove puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e che verranno trasmesse il prossimo mese di agosto su canale 5, i fan della soap opera turca assisteranno a clamorosi risvolti, non solo nel rapporto tra Nazli e Ferit, ma anche tra i coniugi Onder. Dalle anticipazioni infatti, il perfido Hakan scoprirà, grazie alla rivelazione di Asuman, che la moglie lo ha tenuto all’oscuro della gravidanza e che ha abortito in segreto.

Come prevedibile, la reazione dell’uomo non si farà attendere e, furioso, se la prenderà con Demet.

Anticipazioni Bitter Sweet: Asuman rivela ad Hakan che Demet ha abortito

I fan di Bitter Sweet, nel corso del mese di agosto, assisteranno a non poche rivelazioni e che riguarderanno molti dei protagonisti della soap turca. Ad inizio mese, verrà allo scoperto il segreto di Asuman e Nazli e che vedrà Ferit furioso per essere stato ingannato dalla cuoca, la quale ha coperto le malefatte della sorella.

Asuman, subito dopo, verrà licenziata dalla Pusula Holding proprio dall'Aslan che la riterrà responsabile della perdita della custodia di Bulut. La giovane però, credendo che la perdita del lavoro sia opera di Demet, deciderà di vendicarsi della donna, facendo in modo che Hakan venga a scoprire il suo segreto. L'Onder infatti, rimarrà esterrefatto quando capirà che la moglie lo ha tenuto all'oscuro della gravidanza e che si è recata presso una clinica privata per abortire in tutta segretezza.

Bitter Sweet, trame agosto: Hakan furioso dopo la scoperta dell'aborto di Demet

Come prevedibile, la reazione di Hakan sarà furiosa e se la prenderà non solo con la moglie, ma anche con i suppellettili di casa, distruggendoli. Una lite violenta che farà preoccupare il piccolo Bulut il quale, sentite le urla dei coniugi Onder, chiamerà Nazli. La giovane cuoca lascerà il lavoro al ristorante e si precipiterà dal suo piccolo amico, ma non sarà sola.

Anche Ferit e Deniz arriveranno presso l'abitazione degli Onder, prima che Hakan faccia del male a Demet. L'Aslan, come rivelano gli spoiler, accuserà Hakan di essere il responsabile della morte della sorella e di Demir, in quanto, già da tempo, si è scoperto che l'auto su cui viaggiavano i genitori di Bulut è stata manomessa. Ferit sarà convinto delle accuse mosse al perfido imprenditore, anche se non avrà ancora le prove per dimostrarlo, mentre l’Onder, dal canto suo, giurerà alla moglie di essere completamente estraneo alla vicenda.

Nel frattempo il piccolo Bulut verrà portato via da Ferit, mentre Hakan arriverà a minacciare la moglie con un taglia carte, una volta rimasto solo con lei.

Per scoprire ulteriori novità sui protagonisti di Bitter Sweet, non resta che seguire i prossimi appuntamenti della soap turca che, ricordiamo, va in onda dal lunedì al venerdì, su canale 5 a partire dalle 14,45.