Dopo il grande successo della soap opera turca “Cherry Season”, i telespettatori italiani stanno apprezzando molto le vicende della nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che ha segnato il ritorno dell’attrice Ozge Gurel. Le anticipazioni delle puntate di agosto 2019, oltre a svelare che Ferit Aslan e Nazli Piran cambieranno la sorte del piccolo Bulut, dicono che ci sarà finalmente una svolta per un’altra coppia. Si tratta di Fatos ed Engin, che decideranno di fare un grande passo.

Pubblicità

Pubblicità

Quest’ultimo proprio quando la stilista pretenderà di incontrarlo per interrompere la loro complicata relazione sentimentale, la spiazzerà. L’amico di Ferit dopo aver dichiarato il suo amore alla coinquilina di Asuman, le dirà di volerla sposare regalandole un anello.

Hakan si scaglia contro Demet, Nazli accetta di sposare Ferit

Negli episodi in programmazione su Canale 5 il prossimo mese, Asuman si vendicherà di Demet facendo spedire l’ecografia del bambino che la donna ha perso ad Hakan.

Pubblicità

Nel frattempo Ferit e Deniz apprenderanno che i freni della vettura su cui viaggiavano Demir e Zeynep sono stati manomessi. L’Onder andrà su tutte le furie con la moglie per aver interrotto la sua gravidanza senza farglielo sapere, al tal punto da far impaurire Bulut. Ferit prenderà le difese della sorella di Deniz quando vedrà Hakan intento a picchiarla. Successivamente l’ex fidanzato di Ayla sospetterà che suo fratello e la moglie siano morti per mano del marito di Demet.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L’Aslan sorprenderà Nazli chiedendole di volerla sposare, per aiutarlo ad ottenere l’affidamento del nipote: il ricco imprenditore sottolineerà alla cuoca di voler ricevere la sua risposta al più presto possibile. La sorella di Asuman non appena Bulut le farà notare di voler vivere con lei e Ferit, accetterà di sposare lo zio del bambino.

Engin chiede la mano di Fatos, Tarik deluso dalla stilista

L’Aslan per dimostrare a tutti gli effetti che lui e la cuoca sono una vera coppia, annuncerà le imminenti nozze durante una conferenza stampa con l’obiettivo di pubblicizzare il loro ristorante.

Mentre Nazli si dispererà a causa del padre che non vorrà più sapere nulla di lei per non averlo informato subito della sua importante intenzione, Fatos non riuscirà a mettere un punto definitivo alla relazione con Engin. Quest’ultimo durante un appuntamento con la stilista la farà rimanere senza parole, visto che dopo averle detto di amarla, le chiederà la mano. La coinquilina della Piran accetterà di sposare l’amico di Ferit, anche se in precedenza aveva fatto sapere a Tarik di considerarlo soltanto un amico.

Pubblicità

Quest’ultimo oltre a dimostrare la sua delusione quando l’amica di Nazli gli farà sapere che presto diventerà la moglie di Engin, la inviterà a prendere la giusta decisione in un modo brusco.