Le nuove anticipazioni Il Segreto riferite alle puntate in onda dall’8 al 12 luglio 2019 su Canale 5 si concentrano sull’ennesimo dramma che colpirà gli Ortega. Durante uno scontro a fuoco, Prudencio verrà ferito gravemente dal perfido Molero e le sue condizioni di salute peggioreranno a vista d’occhio. Mauricio non esiterà ad informare Saul e Julieta che Prudencio sta per spirare. Intanto, crescerà l’intesa tra Elsa e Alvaro, facendo infuriare Isaac. Le puntate della soap termineranno con una brutale e inaspettata aggressione, che farà emergere un oscuro retroscena sul dottorino.

Pubblicità

Pubblicità

Il Segreto: Prudencio tra la vita e la morte

Nella puntata Il segreto di lunedì 8 luglio, Lamberto Molero insieme sugli uomini circonda la casa di Saul e Julieta, intimando loro di uscire. Proprio in quel momento arriverà la guardia civile, avvisata da Carmelo e Severo. Purtroppo ci sarà uno scontro a fuoco nel quale Prudencio rimarrà ferito gravemente. L’Ortega verrà portato immediatamente a Villa Montenegro in condizioni disperate. Nel frattempo, non si placherà l’epidemia di varicella che ha colpito il paesino.

Pubblicità

Marcela e la sua bambina non sembrano migliorare. In particolare, le condizioni di Camelia non sono buone, come comunicherà il dottor Alvaro. Inaspettatamente, Isaac e Antolina sembrano aver trovato una serenità mai provata.

Nella puntata di martedì 9 luglio, le condizioni di salute di Prudencio peggioreranno ulteriormente. La ferita ha causato una forte emorragia che non accenna a fermarsi. Mauricio sarà pessimista e dirà a Saul e Julieta di prepararsi al peggio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Anticipazioni Il Segreto: Elsa ha un malore

Le trame de Il Segreto continuano con l’episodio di mercoledì 10 luglio, in cui Elsa accuserà un malore. Alvaro si preoccuperà molto, temendo che la giovane possa aver contratto la varicella. Per fortuna, si accerterà che Elsa ha avuto uno svenimento causato dall’eccessivo carico di lavoro. Tra la Laguna e l’Hernandez inizia ad instaurarsi una certa complicità. Antonina ne approfitterà ancora una volta per gettare fango sulla rivale, dicendo ai paesani che Elsa sta sta organizzando una trappola per corrompere Alvaro.

Le condizioni di Prudencio si faranno sempre più preoccupanti e l'unica speranza di salvarlo sarà una trasfusione di sangue. Saul verrà informato del fatto di essere l'unico in grado di salvare suo fratello.

Alvaro aggredito da una banda di scagnozzi

Nella puntata di giovedì 11 luglio l’atmosfera si farà pesante e Prudencio starà per esalare l'ultimo respiro. Saul, nonostante gli attriti con suo fratello, deciderà di sottoporsi alla trasfusione nella speranza di salvarlo.

Pubblicità

Antolina, nel frattempo, non perderà tempo per vendicarsi di Elsa, dicendo a Isaac che tra lei e il dottor Alvaro c'è del tenero. Inutile dire che otterrà l'effetto contrario, in quanto Isaac brucerà di gelosia.

Infine, nell’episodio de Il Segreto di venerdì 12 luglio, Isaac esploderà di rabbia contro il dottor Hernandez, non riuscendo a sopportare l’idea che il medico abbia un interesse per Elsa. Alla Casona, Fernando mostrerà sempre più interesse nei confronti di Maria e dei suoi figli.

Pubblicità

Le anticipazioni de Il Segreto si chiudono con l’aggressione ai danni di Alvaro, minacciato e picchiato da una banda di malviventi che lo aspetteranno davanti alla locanda.