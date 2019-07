Lunedì 15 luglio andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Bitter Sweet, ingredienti d’amore, la soap turca rivelazione di questa estate 2019. Con una media di ascolti di oltre 2 milioni di telespettatori, a ogni puntata gli aficionados sono pronti a seguire le vicende legate a Nazli e Ferit.

Stando alle anticipazioni sul nuovo episodio, la giovane cuoca sarà sempre più insofferente verso l’Aslan, in quanto teme che l’uomo possa scoprire da un momento all’altro quanto combinato da Asuman e mediterà di licenziarsi dal posto di lavoro.

Quest’ultima intanto, venuta a sapere dell’intenzione di Demet d'interrompere la gravidanza, sfrutterà ciò che ha scoperto a suo vantaggio, ricattando la donna.

Demet ricattata da Asuman

Nel corso del nuovo episodio del 15 luglio, i fan di Bitter Sweet vedranno come la scaltra Asuman, riuscirà a sfruttare quanto scoperto sulla gravidanza di Demet a suo vantaggio. La sorella di Nazli infatti, ascoltando di nascosto una conversazione della donna, ha scoperto che Demet è incinta ed è intenzionata a recarsi in una clinica privata per abortire, il tutto all'insaputa del marito Hakan.

Asuman, quindi, ricatterà Demet, mettendola di fronte a un ultimatum: se lei rivelerà la verità sulle foto scattate ai documenti di Ferit, Hakan verrà a sapere della gravidanza e dell’aborto. Temendo la reazione del marito, la sorella di Deniz sarà costretta, suo malgrado, a sottostare al ricatto della Pilar.

Nazli medita di licenziarsi per allontanarsi da Ferit

Le anticipazioni sul nuovo episodio di Bitter Sweet, ingredienti d’amore svelano, inoltre, che Nazli sarà sempre più insofferente per la situazione venutasi a creare con Ferit.

La giovane, infatti, non sa più come fare per evitare l’Aslan e non vuole assolutamente parlare con lui del bacio scambiato qualche sera prima, conscia dei sentimenti sempre più crescenti per il ricco imprenditore.

Nel prossimo episodio vedremo inoltre che, Nazli sarà gelosa, quando Ferit le chiederà di preparare un cestino da pic-nic per trascorrere una giornata in compagnia di Bulut e di una sua amica.

La giovane cuoca sarà sempre più in confusione, dilaniata dai sentimenti per il suo datore di lavoro e dal timore che l’uomo possa scoprire la verità sulla sorella Asuman, riguardo le foto scattate di nascosto e che hanno permesso agli Onder di ottenere la custodia di Bulut. Nazli, dunque, arriverà a pensare di licenziarsi dal lavoro ma non saprà come fare per giustificare il suo allontanamento da Ferit, senza che l'uomo scopra il reale motivo della sua decisione.

Questo e molto altro nella puntata di Bitter Sweet in onda lunedì 15 luglio, a partire dalle 14,45, su Canale 5.