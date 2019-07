Le anticipazioni della longeva soap opera di Rai 3 Un posto al sole svelano che la narrazione si concentrerà innanzitutto sul personaggio di Raffaele. Il portiere di Palazzo Palladini vivrà un periodo di sconforto dopo aver capito che Diego ha finto di dimenticare Beatrice (Marina Crialesi). Il marito di Ornella, dunque, si adopererà per trovare una soluzione che consenta al figlio di evitare di rovinarsi la vita.

I comportamenti del ragazzo, infatti, sembreranno sempre di più fuori controllo.

Un'altra vicenda avrà come protagonista Vittorio (Amato D'Auria), il quale cercherà di fare chiarezza una volta per tutte sui suoi sentimenti. Il giovane, infatti, continuerà ad essere diviso tra Alex e Anita (Ludovica Bizzaglia). Il figlio di Guido (Germano Bellavia) non sarà in grado di uscire da questo stato di impasse che complicherà ulteriormente la sua vita amorosa.

Momento difficile per Otello a causa dell'assenza della moglie

Otello (Lucio Allocca) si troverà alle prese con un periodo piuttosto complesso che lo farà cadere in depressione nonostante sia diventato una star del web dopo aver salvato la vita a Renato (Marzio Honorato). L'ex vigile sarà a dir poco dispiaciuto per l'assenza della moglie Teresa (Carmen Scivittaro), la quale ha deciso di non tornare a Napoli.

Attenzione agli sviluppi di questa storyline, giacché si ritiene che l'allontanamento tra i due coniugi possa essere più complicato e lungo del previsto.

Il ritorno di Giulia dopo essere stata insieme a Denis

Giulia dovrà fare i conti con una serie di incertezze relative al suo rapporto con Denis (Corrado Tedeschi). La donna, dopo aver trascorso alcuni giorni con il compagno, penserà che sia giunto il momento di tornare a Napoli.

Tuttavia deciderà di concedersi un'altra giornata con il fidanzato con il quale di recente ha avuto delle incomprensioni.

Marina (Nina Soldano) e il padre, nel frattempo, entreranno finalmente in sintonia e scopriranno di essere sulla stessa lunghezza d'onda.

Serena spiega a Filippo che non vuole un secondo figlio

La Giordano sarà felice del riavvicinamento con il genitore ma, allo stesso tempo, le condizioni di salute dell'uomo rischieranno di peggiorare.

Raffaele (Patrizio Rispo), sempre più tormentato dall'instabilità del figlio Diego, riuscirà a trovare una valida alleata in Ornella.

Marina, dopo aver appreso della salute precaria del padre, deciderà di restargli accanto. Serena e Filippo riusciranno a godersi una giornata di relax in barca dopo aver affidato la figlia Irene ad una baby-sitter un po' "sui generis". Successivamente, la donna deciderà di rivelare al marito di non sentirsi pronta - almeno per il momento - ad avere un altro figlio.