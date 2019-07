Le avventure della nuova serie televisiva “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore” si fanno sempre più interessanti. Negli episodi che andranno in onda la prossima settimana sempre su Canale 5, Nazli Piran ancora più sofferente per via delle malefatte della sorella, riuscirà a convincere Ferit Aslan ad accettare le sue dimissioni. Quest’ultimo non la prenderà affatto bene quando verrà a sapere che la sua ex cuoca non gli aveva detto che avrebbe aperto un ristorante giapponese.

Intanto Asuman dopo aver scoperto che Demet ha deciso di interrompere la sua gravidanza in segreto, approfitterà della situazione per ricattare la donna. La giovane farà presente alla sorella di Deniz che se l’ex datore di lavoro di sua sorella dovesse scoprire che l’ha aiutata a diventare la tutrice legale di Bulut, suo marito Hakan apprenderà che ha abortito.

Asuman minaccia Demet

Gli spoiler delle puntate che i telespettatori italiani avranno la possibilità di guardare dal 15 al 19 luglio 2019, annunciano che Asuman per farsi perdonare dalla sorella Nazli, deciderà di mettere nei guai la moglie di Hakan.

La sorella della cuoca non appena verrà a conoscenza che Demet ha fissato un appuntamento in una clinica per interrompere la sua gravidanza, minaccerà la donna dicendole che se farà sapere la verità a Ferit sul documento che ha trafugato, si vendicherà. Nello specifico la sorella dell'aspirante chef sarà decisa a far apprendere all'Onder che sua moglie ha abortito.

Intanto Nazli anche se non saprà se accettare o meno la proposta di lavoro di Deniz, deciderà di smettere di prestare servizio alla villa dell’Aslan, facendo rimanere entrambi gli uomini senza parole.

Asuman e Demet si ricatteranno a vicenda, invece Hakan deciderà di prendere parte ad una riunione che si svolgerà alla Pusula holding pur sapendo che la sua presenza non è gradita, con l’obiettivo di scatenare l’ira di Ferit.

Quest’ultimo dopo aver pranzato fuori con Deniz, Nazli, e Bulut, farà delle indagini sul passato di Asuman con l’aiuto di Engin. Purtroppo Nazli sempre più turbata per non aver avuto il coraggio di dire all’Aslan che sua sorella ha aiutato gli Onder ad ottenere l’affidamento di Bulut, darà le sue dimissioni al ricco imprenditore. Ferit farà sapere alla cuoca di dover rispettare il contratto che ha firmato, dicendole che se si licenzierà dovrà pagare 100.000 lire.

Engin e Fatos si fidanzano, la Piran delude l’Aslan

A quel punto la Piran si vedrà costretta a rispettare la clausola stipulata nei documenti che le mostrerà l’Aslan. In seguito l’aspirante chef riceverà una proposta molto conveniente dalla sua amica Manami, visto che le chiederà di aprire un ristorante insieme a lei. La coinquilina di Fatos dopo aver rinunciato a realizzare il suo sogno a causa della mancanza di denaro, farà fatica a nascondere la sua sofferenza per dover continuare a stare a stretto contatto con Ferit.

Nazli nonostante Deniz le offrirà il suo aiuto dicendole di essere disposto ad anticipare la somma prevista per poter gestire una propria attività, preferirà rimanere al servizio dell’Aslan. In seguito, Engin e Fatos si fidanzeranno in modo ufficiale, invece Deniz durante una riunione aziendale, darà un voto a favore della sorella Demet, facendole ottenere il primo posto nelle pubbliche relazioni. Il cognato di Hakan si scaglierà contro Ferit, accusandolo di essere una persona che vuole avere il controllo su tutto.

Nazli, dopo essere stata lasciata finalmente libera dall’Aslan grazie all’intervento del musicista, inizierà a gestire un ristorante con Manami. Ferit non appena scoprirà tramite Tahir che la Piran non l’ha messo al corrente nella novità ci rimarrà male, invece Demet cercherà di conquistare la fiducia del suo ex fidanzato.