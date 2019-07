Nicolò Scalfi, l'ex campione di Caduta Libera, continua ad essere un super-fan del popolare game show condotto da Gerry Scotti che gli ha regalato tanto successo, popolarità e soprattutto un bel gruzzoletto di soldi da mettere da parte per il futuro. In queste ore Nicolò ha postato delle stories su Instagram in cui dimostra che tutt'oggi continua a seguire la trasmissione e in particolar modo si è lasciato andare ad un apprezzamento nei confronti di Christian, il giovane bagnino presente da un po' di puntate tra gli sfidanti del game show preserale di Canale 5.

L'ex campione Nicolò Scalfi e l'apprezzamento per Christian, il bagnino di Caduta Libera

Christian è entrato a far parte del cast di sfidanti di Caduta Libera un po' di tempo fa: di professione fa il bagnino e il suo fisico non è certamente passato inosservato.

Il ragazzo ha provato a sfidare anche Nicolò ma in quell'occasione non gli è andata bene e ieri sera si è presentato nuovamente al cospetto del pubblico di Canale 5.

Questa volta, però, Christian ha scelto di indossare la 'divisa' da bagnino, che ha messo ancora di più in risalto il suo fisico statuario che ha fatto impazzire le giovani fan, che subito sono andate a cercarlo su Instagram. Tra gli spettatori della puntata di Caduta Libera vi era anche l'ex campione Nicolò, il quale su Instagram ha postato una stories fatta dal televisore con tanto di apprezzamento verso Christian.

'Senza fisico', ha scritto Nicolò nella didascalia della foto che ha scelto di postare su Instagram con tanto di faccina sorridente e l'emoticon del 'braccio di ferro'. Un apprezzamento che sicuramente avrà fatto piacere a Christian, che magari spera di avere un po' di fortuna in più e riuscire così ad ottenere parte del successo e della fortuna che ha avuto Nicolò nel corso dei mesi in cui è stato campione assoluto a Caduta Libera.

Record di vittorie per Nicolò, il campione da oltre 600 mila euro vinti

Nicolò, infatti, è riuscito a portarsi a casa un montepremi da record: il giovane campione ha intascato oltre 600 mila euro, segnando così un primato mai eguagliato prima nella storia dei quiz e in particolar modo in quella di Caduta Libera. Un primato che lo ha reso uno dei personaggi televisivi più amati del momento, apprezzatissimo dalle nonne che seguono il game show di Gerry Scotti ma anche (e soprattutto) dalle ragazzine.

Dopo la sconfitta, però, per Nicolò è tempo di pensare al futuro: il ragazzo si sta godendo la sua estate in attesa di ritornare nuovamente a Caduta Libera durante il torneo che vedrà protagonisti tutti i campioni che hanno partecipato al programma nel corso di queste varie edizioni trasmesse in tv.