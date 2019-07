Le anticipazioni delle puntate della longeva soap opera iberica Una vita, che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 15 fino a sabato 20 luglio, sveleranno che al centro delle trame ci sarà il personaggio di Leonor. Quest'ultima si renderà conto della malafede di Cristina, persona ingaggiata da Ursula con l'intento di far crollare le certezze di molte donne. L'Hidalgo non vorrà restare a guardare la situazione e deciderà d'intervenire in prima persona attraverso un incontro con la Novoa.

La religiosa messa in difficoltà da Leonor, sicura della malafede della donna

Cristina si dirà sicura di poter plagiare Blanca; un altro capitolo, invece, riguarderà il personaggio di Diego, che verrà a conoscenza di un'inaspettata verità sul conto del piccolo Moises. Il giovane Alday scoprirà che il bambino è vivo e penserà che sarà giusto recarsi in un convento frequentato dalla Dicenta, per trovare degli elementi atti a confermare la sua versione.

Il fratello di Samuel crederà di essere vicino alla realtà dei fatti e informerà della questione la compagna nel momento in cui avrà delle prove certe.

I pettegolezzi sul conto del colonnello Valverde e sul rapporto con Silvia

Il quartiere di Acacias 38 si caratterizzerà per i continui pettegolezzi intorno alla coppia formata da Arturo e Silvia. Le persone cominceranno a ipotizzare la possibilità di una separazione tra i due innamorati.

Cristina avrà un'influenza negativa sullo stato d'animo delle donne di Acacias 38 e Leonor si dirà convinta di questa sensazione. La donna ne avrà una prova certa dopo essere venuta a sapere dell'incontro tra la religiosa e la madre Rosina.

I problemi di salute di Arturo alle prese con la cataratta

L'Hidalgo non avrà dubbi nel credere che, dietro lo strano cambiamento di Blanca, ci sia lo zampino della Novoa.

Quest'ultima dovrebbe aver agito in questo modo per conto della dark lady. Leonor non avrà problemi ad affrontare Cristina dicendole di aver capito come stanno i fatti provocando le paure della Novoa. Cristina si troverà alle prese con un pentimento e si dirà intenzionata a raccontare la verità alla giovane Dicenta, ma Blanca non vorrà credere alle parole della donna. La fidanzata di Diego si convincerà che il figlio è morto e cercherà di dimenticare questa storia drammatica.

Le persone cominceranno a fare dei pettegolezzi in merito alla complicità tra Esteban e Silvia. Gli abitanti del quartiere di Acacias 38 vorranno scoprire il motivo per il quale il generale è scontroso nei confronti della promessa sposa. Infine nessuno sarà a conoscenza della reale causa intorno al comportamento del colonnello affetto da una cataratta.