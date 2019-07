Colpo di scena questa sera 6 luglio nel corso della puntata di Caduta Libera, il popolare game show condotto da Gerry Scotti che da diverse settimane ormai vede come protagonista indiscusso il giovanissimo Nicolò Scalfi. Il ragazzo, appena ventenne, è stato il super campione del game show per oltre 88 puntate, ma questo pomeriggio è arrivato anche per lui il momento di 'cedere il passo'. Per Nicolò, e per tutti i suoi numerosissimi fan, è arrivata la fatidica puntata della sconfitta che ha lasciato a tutti un po' di amaro in bocca.

Nicolò a Caduta Libera è stato sconfitto

Nel dettaglio, la puntata del 6 luglio di Caduta Libera non è cominciata proprio nel migliore dei modi per il campione Nicolò, il quale ha inizialmente perso due vite nel duello contro Alessandra, poi gli è stata rubata la terza vita a disposizione da Dalila e infine è arrivato il colpo di grazia con lo sfidante Francesco che lo ha fatto definitivamente fuori.

E così, dopo un numero elevato di puntate e dopo aver mantenuto il titolo di campione riuscendo ad entrare nella storia di Caduta Libera, ecco che per Nicolò Scalfi è arrivato il momento dell'addio. E nei saluti finali, il ragazzo non ha trattenuto le lacrime, precisando però che si trattavano di lacrime di gioia. Nicolò, prima di cadere per l'ultima volta nella botola del game show di Canale 5, ha voluto ringraziare la produzione, i costumi e soprattutto Gerry Scotti per il calore e l'affetto che gli hanno dimostrato nel corso di queste settimane.

Visibilmente emozionato anche il padrone di casa del game show, il quale ha poi invitato Nicolò nelle prossime puntate di Caduta Libera, quelle che vedranno protagonisti tutti i campioni del quiz che si sono contraddistinti nel corso di questi anni di messa in onda.

L'addio del campione Nicolò

Un addio che tuttavia era stato già spoilerato sul web e sui social, visto che da diverse settimane si parlava della sua sconfitta imminente che si sarebbe vista nel corso delle puntate di Caduta Libera di inizio luglio.

Tuttavia Nicolò può ritenersi assolutamente soddisfatto dell'esperienza e del bottino maturato nel corso di queste settimane.

Il giovane campione, infatti, torna a casa con un montepremi accumulato di ben 641 mila euro, di cui oltre 140 mila vinti nel corso dell'ultima settimana di programmazione del game show in onda sulle reti Mediaset. Qualche giorno fa, del resto, lo stesso Nicolò aveva postato delle stories su Instagram dove annunciava di essere in procinto di partire per una vacanza estive, svelando così ai suoi fan che non avrebbe preso parte alle nuove registrazioni di Caduta Libera che andrà in onda per tutta l'estate su Canale 5.