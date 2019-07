Non si arresta l'ascesa vincente di Nicolò, il campione in carica di Caduta Libera, il popolare game show del preserale condotto da Gerry Scotti che quest'anno andrà avanti per tutta l'estate con puntate inedite. In queste settimane Nicolò ha fatto appassionare milioni e milioni di spettatori, che tutte le sere si collegano sulla rete ammiraglia Mediaset per scoprire cosa ne sarà del baby campione che fino a ieri sera aveva conquistato un montepremi di ben 500 mila euro. Lunedì sera, però, c'è stato l'ennesimo colpo di scena: Nicolò si è portato a casa una nuova cifra record, sbancando così le casse del Biscione.

Il campione Nicolò è inarrestabile: nuova vittoria record a Caduta Libera

Nel dettaglio, infatti, nel corso della puntata di ieri sera di Caduta Libera in onda su Canale 5, Nicolò è riuscito nuovamente ad avere la meglio su tutti i suoi sfidanti e con il montepremi conquistato di ben 131 mila euro, ha affrontato la prova finale dei 10 passi.

Il campione ha saputo rispondere a tutte le domande che gli sono state fatte dal conduttore Gerry Scotti e così ha conquistato questa nuova cifra record che lo pone direttamente nell'Olimpo dei super campioni di Caduta Libera.

Una grande festa per Nicolò che complessivamente, da quando è in gara nel programma preserale di Canale 5, ha conquistato ben 631 mila euro.

Un vero e proprio trionfo per Nicolò che tuttavia potrebbe essere giunto alle 'fasi finali' della sua permanenza in trasmissione. Stando alle indiscrezioni riportate sui social da un po' di persone che assistono alle registrazioni di Caduta Libera, Nicolò ben presto verrà sconfitto da un nuovo campione che prenderà il suo posto.

Ascolti da record per le puntate estive di Caduta Libera che tiene testa a Reazione a catena

Sembrerebbe, infatti, che le puntate estive di Caduta Libera siano state registrate con largo anticipo rispetto alla messa in onda in televisione e per Nicolò, proprio durante gli appuntamenti di questa estate, dovrebbe arrivare il momento di alzare 'bandiera bianca' e tornare così a casa con il ricco bottino che ha conquistato in queste settimane.

Un grande trionfo non soltanto per Nicolò ma anche per Mediaset, visto che le avventure del baby campione in queste settimane hanno appassionato una media crescente di spettatori e il game show ha dato filo da torcere al fortunato quiz Reazione a catena in onda su Rai 1.

Ogni sera, infatti, più di tre milioni e mezzo di spettatori si collegano su Canale 5 per seguire le nuove puntate di Caduta Libera: numeri poco distanti da quelli che quotidianamente registra il game di Rai 1 (in forte calo rispetto ai dati della passata stagione televisiva).