Nicolò Scalfi è l'imbattibile vincitore di 77 puntate di Caduta Libera. In molti i protagonisti che hanno provato a batterlo e che però non sono riusciti nell'intento. Nel corso della sua partecipazione, il ragazzo sembra aver fatto strage di cuori, iniziando alcune frequentazioni con alcune partecipanti che poi sono state però chiuse ogni qualvolta. Sabato 22 giugno, il campione ha presentato in puntata la nuova fidanzata che si trovava in studio insieme alla mamma di lui a fare il tifo.

Gerry Scotti ci ha tenuto a sottolineare come Scalfi si scelga sempre delle belle ragazze e che la mamma di lui aveva già presentato la giovane donna a lui e alla produzione del programma. Tra i due però, pare già essere finita, come confermato dall'ex fiamma di Nicolò attraverso alcune storie pubblicate su Instagram.

La rivelazione di Sara, l'ex fidanzata di Nicolò

Sul profilo Instagram di Sara, questo il nome della ragazza presentata sabato da Nicolò, alcuni fan hanno iniziato a porgli delle domande riguardo il suo rapporto con il campione di Caduta Libera.

Da parte di un seguace è arrivata infatti una domanda ben precisa che chiedeva se la ragazza fosse fidanzata con Nicolò e che tipo di ragazzo è. La giovane, per tutta risposta, ha dichiarato di non essere più fidanzata con lui e che la puntata che è stata mandata in onda solo pochi giorni fa risale in realtà a un mese e mezzo fa. Sara chiede poi a suoi fan di smettere di chiedergli cose sul ragazzo, che è ormai il suo ex. Le puntate di Caduta libera sembrano dunque essere registrate con largo anticipo rispetto alla loro messa in onda.

Il campione di Caduta Libera potrebbe perdere presto il suo titolo

Nicolò Scalfi ha già portato a casa più di mezzo milione di euro, con 77 vittorie portate a casa. Scalfi sta addirittura per superare il record raggiunto molti anni fa dall'Uomo Gatto, che a Sarabanda era rimasto presente per be 80 puntate, conquistando il quarto posto tra i protagonisti rimasti più in gara all'interno dei svariati quiz italiani. Nei giorni precedenti, un ragazzo aveva però rivelato che il campione di Caduta Libera è stato sconfitto, ma che le puntate sono registrate molto prima che vengano mandate in onda e che quindi questa sconfitta verrà vista a metà luglio circa.

Ovviamente non vi è certezza sull'attendibilità di questa voce, ma la rivelazione di Sara secondo cui le messe in onda degli ultimi giorni risalgono circa ad un mese fa, rappresenta un'indizio in più a valore di questo rumors. Fatto sta che comunque, se veramente è stato battuto, il ragazzo continuerebbe ad essere il campione per molte altre puntate prima di arrivare a quella conclusiva.