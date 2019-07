Una Vita, la soap iberica che ha appassionato milioni di italiani, continuerà a fare compagnia anche per la settimana dall'8 al 13 luglio.

Ursula strangolerà Aurelia

In attesa di sposarsi con Arturo, Silvia accetterà a malincuore di stare a casa di Celia e Felipe. L'occasione sarà sfruttata da Esteban che, essendo innamorato di lei, racconterà alla donna il passato di Arturo con sua figlia Elvira per tentare di farle cambiare idea.

Cristina Novoa continuerà a manipolare Blanca.

La ragazza, sotto suo consiglio, dichiarerà pubblicamente di aver tradito molte volte Diego e inoltre aggiungerà che tornerà sulla buona strada. Mentre assisterà al discorso, Alday scoprirà che tra la folla si trova la forestiera che ha soccorso la sua Blanca subito dopo il parto. La donna, Aurelia, informerà Diego su quanto accaduto in quei momenti dicendo che non è stata lei a tagliare il cordone ombelicale alla ragazza. Diego, in questo modo, comincerà a credere che Blanca fosse presa dalla follia quando continuava ad asserire di aver partorito un maschio e non una femmina.

Diego si confiderà con Samuel circa l'incontro avuto con Aurelia. Quando Ursula saprà tutto, grazie al figliastro, aspetterà la donna e, per evitare che possa incontrare nuovamente Diego, deciderà di strangolarla.

Flora avvelenerà per sbaglio Peña

Nel frattempo Leonor riuscirà a trovare un compratore per la pasticceria: questo permetterebbe a lei e Inigo di scappare con il ricavo della vendita. Quando Flora se ne accorgerà, si infurierà. Arturo continuerà a peggiorare con i suoi problemi di salute e deciderà di acquistare una lente di ingrandimento per poter leggere con più facilità, ma Augustina se ne accorgerà.

Durante la preparazione di una torta, Flora verserà per sbaglio del veleno per topi: Peña la mangerà e accuserà dei malori. Flora proverà a capire la gravità della situazione e se il suo gesto possa portare alla morte. Intanto Blanca non riuscirà a controllare la forte attrazione che prova nei confronti di Diego e confiderà a Cristina Novoa di avere intenzione di rifugiarsi in convento. Samuel e Ursula vorranno, invece, che la ragazza si rechi presso una clinica.

Servante avrà difficoltà a dormire e Jacinto gli darà delle erbe prese dal giardino di Liberto e Rosina. L'uomo comincerà a fare degli strani sogni a causa di questa assunzione. Ursula permetterà alle abitanti del quartiere di conoscere Cristina Novoa e attraverso di lei le manipolerà: Celia si allontanerà da Felipe e Carmen si sentirà a disagio con Riera.

La gestione dell'associazione a favore dei soldati verrà affidata a Silvia ed Esteban da Arturo: questo confermerà ad Augustina il sospetto circa la salute del Colonnello.