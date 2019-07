C'è del tenero tra Shawn Mendes e Camila Cabello? E' questa una delle domande più frequenti di questa calda estate, dove sono in molti a chiedersi se tra i due ci sia del tenero oppure no. La coppia, che da poco ha pubblicato un singolo di grande successo che sta spopolando in tutto il mondo, è sempre stata alquanto criptica sul loro rapporto al di là del lavoro ma in queste ore sono stati fotografati in atteggiamenti intimi che lascerebbero ben poco spazio all'immaginazione e che renderebbero tutto maggiormente chiaro e limpido.

La foto del bacio in acqua tra Shawn Mendes e Camila Cabello infiamma i fan sul web

Nel dettaglio, infatti, la coppia Mendes-Cabello è stata fotografata assieme al mare: in una serie di scatti che in queste ore stanno facendo il giro della rete e dei social, li vediamo prima mentre si lasciano andare a delle tenere effusioni in acqua e poi mentre si baciano appassionatamente.

E così, quella notizia che i fan della coppia aspettavano da tempo sembra essere finalmente arrivata, dato che le immagini del bacio in acqua starebbero a significare proprio che tra i due sia in corso una relazione e quindi che abbiano deciso di uscire allo scoperto e di vivere la loro relazione alla luce del giorno.

Un ulteriore indizio sul fatto che tra i due ci sia del tenero, arriva dalla presenza sempre più frequente della 22enne ai concerti di Shawn Mendes.

L'artista, infatti, lo sta seguendo nelle varie città toccate dal suo nuovo tour. In particolar modo durante la tappa che c'è stata qualche settimana fa a Okaland, Camila era stata paparazzata in prima fila con sguardo romantico mentre lui cantava il brano 'When you're ready'. Domenica scorsa, invece, la Cabello ha partecipato alla tappa di Miami del tour accompagnata dalla sua famiglia al completo.

Il brano 'Senorita' spopola in tutto il mondo: grande successo anche in Italia

In attesa di ulteriori risvolti su questo flirt estivo e di ascoltare la versione dei fatti dei due diretti interessati, che per il momento preferiscono non commentare le foto che li vedono protagonisti, va detto che la Cabello e Mendes stanno scalando le classifiche di vendita in tutto il mondo con il brano 'Senorita', ormai diventato un vero e proprio tormentone estivo a tutti gli effetti.

Anche da noi in Italia, il brano 'Senorita' sta ottenendo un clamoroso successo, al punto da dare del filo da torcere ai tanti brani che sono stati pubblicati quest'estate e che si apprestano a conquistare il titolo di 'tormentone dell'estate'. E così la coppia Cabello-Mendes fa tremare non soltanto Giusy Ferreri in coppia con Takagi e Ketra ma anche Benji e Fede e la regina dell'estate Baby K.