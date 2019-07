Al centro del Gossip di questa calda estate 2019 vi è anche la coppia composta da Bradley Cooper e Lady Gaga. I due hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo con la struggente interpretazione di 'Shallow' cantata insieme durante la notte degli Oscar e, a quanto pare, tra i due ci sarebbe del tenero. Per diverse settimane si sono rincorsi i rumors riguardanti un possibile flirt in corso tra Bradley Cooper e Lady Gaga, sempre smentiti dai due diretti interessati, ma in questi giorni un magazine di gossip statunitense ha fornito dei clamorosi dettagli sulla coppia.

Lady Gaga si sarebbe trasferita a casa di Bradley Cooper

Il gossip sulla coppia Bradley Cooper - Lady Gaga si è infiammato maggiormente nel momento in cui l'attore ha annunciato a mezzo stampa la fine della sua storia d'amore con la bella Irina.

Una notizia che ha fatto subito il giro del web e che non è passata affatto inosservata al punto che in molti hanno subito ipotizzato che il motivo di questa rottura avesse a che fare proprio con la cantante di 'Poker Face'.

Nelle ultime ore, poi, è arrivata l'indiscrezione bomba da parte del magazine 'In touch Weekly', una rivista di gossip la quale sostiene che la coppia sarebbe andata a vivere insieme a New York, dove recentemente sono stati paparazzati insieme.

In particolar modo, viene detto che Bradley Cooper e Lady Gaga sarebbero andati a convivere all'interno della casa del regista e attore.

Per il tabloid statunitense non ci sarebbero dubbi su questa love story in corso e infatti i due sono stati piazzati in copertina sull'ultimo numero in edicola proprio in questi giorni. Il titolo della rivista 'In touch Weekly' recita così: 'Gaga ha traslocato', specificando poi che Bradley Cooper avrebbe reso tutto ufficiale.

Gli indizi sul fidanzamento della coppia Cooper-Gaga

L'attore, quindi, avrebbe scelto di uscire allo scoperto e di rendere nota ad amici e familiari la sua nuova relazione con la regina del pop mondiale. Come vi dicevamo nei giorni scorsi i due erano stati avvistati insieme proprio a New York e, come se non bastasse, circolavano delle foto di un trasloco che stavano facendo proprio a casa dell'attore e regista.

A questi indizi vanno aggiunti anche quelli raccolti lo scorso giugno, quando i due vennero visti mentre scendevano assieme le scale della stessa abitazione.

Insomma per gli amanti del gossip non ci sarebbero più dubbi sul fatto che Bradley e Lady Gaga sarebbero una coppia a tutti gli effetti. A questo punto, però, manca soltanto l'ufficialità da parte dei due diretti interessati che, per il momento, non hanno ancora confermato né tanto meno smentito il rumors del loro fidanzamento.