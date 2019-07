Il caso più discusso di questa stagione televisiva è stato sicuramente quello del finto matrimonio di Pamela Prati, di cui se ne è parlato su tutti i giornali ma anche in televisione e sui vari siti web di Gossip. Una vicenda ricca di colpi di scena che ha visto protagonista non soltanto la showgirl sessantenne ma anche le sue due manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, denominate le due 'strateghe' di questa triste vicenda. Ebbene sembrerebbe che dopo tutto il chiacchiericcio di questi mesi, sia in arrivo il libro ma anche il film legato al caso del finto matrimonio della Prati.

Arriva il film sul caso di Pamela Prati: l'annuncio bomba di Eliana Michelazzo

A rivelare il tutto in queste ore è stata proprio Eliana Michelazzo, la quale intervistata durante le selezioni di 'Miss sorriso Lazio 2019', ha rivelato che il libro sul caso di Pamela Prati lo stanno già scrivendo, mentre il film sarebbe in fase di preparazione.

Una trama decisamente ben architettata e ricca di colpi di scena, la quale potrà contare sulla presenza di numerosi personaggi che hanno preso parte a questa vicenda, tra cui i bambini Sebastian e Rebecca, che la Prati aveva spacciato come i figli che aveva preso in adozione con il suo compagno e futuro marito Mark Caltagirone.

In attesa del film 'ufficiale' sul caso Prati, va detto che in queste settimane Barbara D'Urso e la sua squadra di autori hanno messo in scena la docu-fiction sul finto matrimonio, trasmessa durante uno degli ultimi appuntamenti con Live - Non è la D'Urso, il fortunato programma del prime time che ha dato ampio spazio a questa vicenda, ospitando in studio tutti i protagonisti.

E mentre la Michelazzo è sempre più presente ad eventi pubblici, l'altra complice Pamela Perricciolo ha fatto perdere le sue tracce. Dopo le varie ospitate nei salotti della D'Urso non ha più rilasciato interviste pubbliche, preferendo chiudersi nel suo mondo e in un rigoroso silenzio.

Il ritorno di Pamela Prati dopo la bufera del finto matrimonio con Mark Caltagirone

Situazione differente, invece, per Pamela Prati la quale dopo aver ammesso di essere stata raggirata dalle due agenti e di essere all'oscuro di tutto quello che avevano architettato, è tornata nuovamente a prendere in mano la sua vita.

La Prati, infatti, è stata paparazzata al 'Vip Champion' a Capri, in compagnia della sua amica Valeria Marini.

In questi giorni, invece, la Prati era stata ospitata anche al 'Chi summer tour' organizzato da Alfonso Signorini: la showgirl, però, aveva chiesto di non parlare del caso del finto matrimonio (perché è in corso un'indagine) e così alla fine l'ospitata è saltata, come ha dichiarato il direttore stesso della rivista.