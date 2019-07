L'agente dell'AICOS Management Eliana Michelazzo ha svelato che, molto presto, il Pamela Prati gate sarà trasformato in un libro e poi in un film dai risvolti inaspettati. L'annuncio è stato fatto nel corso di un evento mondano a cui ha partecipato la Michelazzo. Si tratta di una festa in collaborazione con Miss Italia, nel caso specifico Miss Sorriso Lazio 2019, in cui Eliana è stata tra i membri della giuria. Non appena è stata intervistata, la donna ha sganciato la bomba relativa all'uscita del libro e del film della storia più discussa degli utlimi mesi.

Il Pamela Prati gate ci ha tormentato per mesi. Una volta terminate le varie trasmissioni televisive che hanno trattato la questione, si pensava che la cosa si sarebbe sgonfiata gradualmente. Ebbene, a quanto pare, non è affatto così. Di tutta la situazione infatti si continuerà a parlare per un altro bel po' di tempo, dal momento che sarebbe in programma la scrittura di un libro e poi la lavorazione di un film su tutta la vicenda.

A sganciare la bomba è stata Eliana Michelazzo. Quest'ultima ha affermato che si parlerà ancora molto del caso che ha coinvolto tutta l'Italia e ha poi aggiunto che, nel libro e nel film, si parlerà anche del raggiro inerente Simone Coppi. Ricordiamo che qualcuno, la cui identità non è ancora nota e ufficiale, si è spacciato per questa persona, fingendosi il marito di Eliana Michelazzo per 10 anni. La donna infatti ha sempre detto di essere stata vittima di raggiro. Dopo ben 10 anni, ha compreso che, in realtà, Simone Coppi, non era altro che Stephan Weiler, un modello svizzero, completamente ignaro di tutto.

Le vite di Eliana Michelazzo e Pamela Prati dopo lo scandalo

Ebbene questa purtroppo è una cosa che si verifica molto spesso sui social. Tante donne e uomini vengono raggirati in questo modo e derubati anche di soldi. Anche per questo motivo è sembrato opportuno prestare tanta attenzione sulla vicenda. Ad ogni modo, per quanto riguarda le protagoniste del Pamela Prati gate, attraverso i social è possibile vedere come se la stiano passando dopo l'esplosione della bomba.

La showgirl pare sia tornata su Instagram molto più serena e felice di prima. La donna infatti si sta comportando come se nulla fosse accaduto. Eliana invece poco alla volta sta riprendendo in mano la sua vita tra amici, famiglia ed eventi mondani.