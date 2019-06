Domani sera si concluderà la prima stagione di "Live - Non è la D'Urso": il programma leader d'ascolti del mercoledì, saluta il pubblico dopo più di 13 settimane ed intende farlo in grande stile. Nonostante si fosse vociferato un ritorno di Pamela Prati in studio per un confronto con la conduttrice, alcuni siti sostengono che questo non avverrà: la showgirl ed il suo avvocato non avrebbero trovato l'accordo con Mediaset. A partecipare all'ultimo appuntamento con il format di Canale 5, invece, sarà sicuramente Eliana Michelazzo e, forse, anche l'ex socia Pamela Perricciolo: si dice che le due potrebbero essere messe faccia a faccia da Barbara.

La Prati non torna in tv: salta di nuovo l'intervista a Live

Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un probabile ritorno su Canale 5 di Pamela Prati: molti siti di informazione, infatti, hanno fatto sapere che ci sarebbe stata una trattativa in corso tra la soubrette e Mediaset per l'ultima puntata di "Live". La sarda, dopo aver preso le distanze da una delle sue avvocatesse (quella che avrebbe chiesto alla rete del Biscione migliaia di euro per l'ospitata), si diceva fosse prossima ad accettare di tornare da Barbara a titolo gratuito in occasione della diretta di mercoledì 19 giugno.

Stando a quello che sostiene Panorama.it, però, anche stavolta qualcosa sarebbe andato storto: "Nonostante i ripetuti inviti, la prima stagione di Live si chiuderà senza l'attesissimo faccia a faccia tra la padrona di casa e la Prati.

Secondo quanto trapelato, la showgirl e il suo legale, Lina Caputo, non saranno in diretta domani perché avrebbero rifiutato l'invito della produzione". Con queste parole, gli addetti ai lavori fanno sapere che sarebbe nuovamente saltata la partecipazione della star del Bagaglino alla trasmissione che ha regalato tanto spazio al suo "caso", con numerose esclusive e confessioni inedite delle varie protagoniste di questa storia.

Già nella puntata della scorsa settimana la D'Urso aveva dovuto spiegare al pubblico perché Pamela non fosse presente in studio come era stato annunciato nei giorni precedenti: con un lungo monologo, la conduttrice aveva fatto sapere che gli avvocati della Prati avrebbero chiesto un'alta somma di denaro affinché la loro assistita si recasse nello studio di Live per essere intervistata.

Miguel Bosè e Morgan ospiti della D'Urso domani

Chi sicuramente prenderà parte all'ultima puntata di Live, è Eliana Michelazzo: la romana ha confermato sui social network che tornerà in studio dopo il chiacchierato faccia a faccia con il "vero" Simone Coppi, ovvero il modello svizzero con il quale ha creduto di essere stata sposata per 10 anni. Voci di corridoio, inoltre, sostengono che Barbara potrebbe mettere a confronto la proprietaria dell'Aicos Management con la sua ex socia: Pamela Perricciolo. Tra gli ospiti annunciati dell'appuntamento conclusivo con il programma di Canale 5, ci sono anche Miguel Bosè e Morgan: quest'ultimo, torna dalla D'Urso dopo aver ottenuto il rinvio dello sfratto a fine giugno.