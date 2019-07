In questi giorni non si sta facendo altro che parlare dell'ex tronista di Uomini e donne Giulia Cavaglià e della sua scelta Manuel Galiano. I due ragazzi, infatti, hanno fatto molto discutere subito dopo la fine del talk show. La loro relazione è durata come un gatto in tangenziale, e questo ha sicuramente fatto sorgere grossi sospetti sul loro conto. Galiano, inoltre, è stato anche accusato di aver tradito la Cavaglià nel corso di una vacanza ad Ibiza.

Ad ogni modo, dopo tutti questi rumors, i diretti interessati hanno deciso di rompere il silenzio. Il primo è stato Manuel che ha pubblicato delle Instagram Stories contro Giulia. In seguito, ci ha pensato l'ex tronista ad intervenire sulla vicenda.

La ragazza ha ufficializzato la loro separazione e non ha risparmiato di svelare alcuni dettagli in merito ai motivi che li hanno spinti a prendere questa drastica decisione. A quanto pare, Manuel non si è comportato affatto bene nei suoi confronti. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

Giulia Cavaglia risponde alle precedenti accuse di Manuel: lui non si è comportato bene

Nel corso della giornata di ieri, Manuel Galiano ha pubblicato dei video contro Giulia Cavaglià. Il ragazzo ha accusato la sua ex di fare del vittimismo gratuito davvero basso e spicciolo. Questo, infatti, lo ha portato a cambiare completamente idea su di lei. In seguito a tali dichiarazioni, parecchio forti, ha deciso di rompere il silenzio anche la Cavaglià.

L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha esordito ufficializzando la separazione da Manuel. Successivamente, ha spiegato che i motivi che li hanno spinti a prendere questa decisione sono davvero molteplici.

Ad ogni modo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, pare siano stati i comportamenti sbagliati dell'ex corteggiatore, atteggiamenti assunti, molto probabilmente, nel corso della sua vacanza ad Ibiza.

L'ex tronista confessa di essere stata parecchio male

Giulia Cavaglià, nei suoi video di risposta contro Manuel ha anche detto di aver vissuto davvero male tutta questa situazione.

Nonostante sul web si sia sempre mostrata solare e spensierata, in realtà, non è stata affatto felice di tutto quello che è accaduto. Manuel, purtroppo per lei, si è rivelata una persona completamente differente rispetto a quanto si aspettasse in realtà. Questo, ovviamente, l'ha spinta a sentire tremare la terra sotto i piedi, fino ad arrivare a prendere la decisione drastica e definitiva di separarsi da lui.

In merito al presunto tradimento di Manuel ad Ibiza, invece, almeno per il momento non si sa nulla di certo.

Ci sono solo un cumulo di video in penombra e testimonianze di utenti del web.