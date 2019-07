I personaggi social, o per meglio dire, le 'web star' continuano ad essere vittime di offese talvolta gratuite sul fronte social. Una delle ultime vittime di questi attacchi è stata Valentina Ferragni, ben nota al pubblico di Instagram per essere la sorella della bella Chiara. Recentemente un utente si è accanito contro la bella Valentina, scrivendo un commento decisamente offensivo, dove diceva che una persona come lei non poteva essere definita un'icona per il suo fisico 'corto e chiatto'.

La bella Valentina Ferragni vittima degli haters su Instagram e Chiara Ferragni sbotta

Un commento che, ovviamente, non è passato inosservato e che ha suscitato subito un vespaio di polemiche in rete e sui social, compresa la reazione negativa da parte della sorella di Valentina, Chiara Ferragni, avvezza a questo tipo di commenti sul suo profilo Instagram, anche se questa volta ha voluto intervenire in prima persona per difendere la piccola Valentina.

Pubblicità

Pubblicità

'Non si può chiamare icona una corta e chiatta: basta non ti seguo più': è questo il commento che ha scatenato il putiferio e Chiara ha prontamente replicato ponendo la domanda all'utente che aveva offeso sua sorella. 'Le persone che pesano più di 50 kg non possono essere chiamate icone? Fiera di non farmi seguire da persone piccole come te', ha scritto la fashion blogger su Instagram.

Dopo questa polemica social, è arrivata la contro replica anche da parte della stessa Valentina Ferragni, la quale ha poi postato delle stories su Instagram in cui cercava di chiarire la sua posizione e la sua versione dei fatti su questo argomento.

Pubblicità

E così la sorella di Chiara Ferragni ha ammesso che quello che le fa maggiormente male è vedere persone che attaccano altre persone per il loro fisico che può essere definito 'normale'.

La reazione di Valentina Ferragni dopo gli insulti sui social: 'Tutte cerchiamo di migliorare'

La Ferragni, infatti, ha ribadito che spesse volte sui social vengono criticati dei personaggi che mettono in mostra il loro fisico perfetto e a tratti irraggiungibile, poi però quando c'è qualcuno che si mostra per quello che è realmente e quindi mette in mostra il suo fisico 'normale', subito viene bersagliato.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

'Tutti noi nasciamo con i nostri pregi e i nostri difetti, tutte cerchiamo di migliorare', ha detto Valentina nelle sue stories postate su Instagram, aggiungendo che lei stessa in prima persona cerca tutti i giorni di migliorare le cose che non le piacciono del suo aspetto fisico o caratteriale. Una polemica decisamente sterile quella degli haters, pronti a prendere di mira i personaggi famosi con commenti inopportuni e spesse volte offensivi e denigratori.