Non ci sarà pace per Blanca nelle puntate di Una vita in onda su Canale 5 da lunedì 1 a sabato 7 luglio. In tale periodo, infatti, la protagonista della telenovela spagnola sarà plagiata dai consigli che le verranno dati dalla sua nuova amica Cristina, una donna bigotta convinta di avere visto la Madonna. E proprio seguendo le parole di questa nuova conoscenza, Blanca si allontanerà da Diego, rifiutando di seguirlo in Svizzera come programmato in precedenza.

E il fatto non potrà fare altro che soddisfare Ursula e Samuel che canteranno vittoria, convinti che il segreto sulle sorti di Jaime potrà restare tale ancora a lungo. Le novità della prossima settimana riguarderanno anche altri personaggi a partire da Arturo, che resterà vittima di un malore, lasciando presagire a dei possibili problemi di salute.

Trame Una Vita: Blanca si allontana da Diego

La programmazione di Una Vita della prossima settimana continuerà a mantenere la puntata del sabato sera su Rete 4, permettendo così un'ampio sviluppo delle trame dal 1° al 7 luglio.

In tale periodo, Blanca verrà accompagnata da Ursula al cimitero dove potrà pregare sulla tomba della 'sua' bambina morta durante il parto. Qui vivrà un forte dolore e poco dopo, in un momento di grande fragilità, conoscerà Cristina, una donna bigotta che le farà credere di avere visto la Madonna. Tra loro nascerà fin da subito una forte complicità e Cristina riuscirà ad avere un sorprendente ascendente nei confronti della sua nuova amica. Proprio lei la convincerà dell'immoralità del suo rapporto con Diego al punto che Blanca deciderà di non partire più per la Svizzera come accordato in precedenza.

Sarà questo un duro colpo per Diego, che lascerà l'appartamento di Acacias 38, mentre Samuel e Ursula potranno festeggiare l'esito positivo del loro piano per fare in modo che la morte di Jaime non venga scoperta.

Una Vita anticipazioni: Arturo si sente male

Proseguendo con le succose anticipazioni di Una Vita relative alle puntate della prossima settimana, Arturo resterà vittima di un malore e l'unica ad accorgersene, in un primo momento, sarà Trini.

Il Colonnello, però minimizzerà l'accaduto, convincendo la vicina di casa che si è trattato di un mancamento di poco conto. La moglie di Ramon tenterà inoltre di tranquillizzare Valverde dicendogli che non avrà motivo di essere geloso del rapporto di Esteban e Silvia. Poco dopo, però, sarà la stessa Silvia a rendersi conto che l'amato potrebbe avere dei problemi di salute.

Cristina eseguirà un vero lavaggio del cervello nei confronti di Blanca, convincendola ad allontanarsi da Diego.

La Dicenta eseguirà alla lettera la sua richiesta, arrivando persino a tentare di sedurre Samuel anche se lui non si lascerà andare. Preoccupato per le sorti dell'amata, Diego tenterà di portarla via con la forza dalla casa di Acacias 38.