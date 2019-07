Questa sera 4 luglio andrà in onda la seconda puntata della Serie TV Riviera. La fiction britannica ha due stagioni televisive, ma al momento in Italia sta andando in onda la prima stagione. La trama si incentra su un miliardario e collezionista d'opere d'arte dal nome Constantine Clios che muore durante un'esplosione in uno yacht. La moglie decide così di indagare dopo che il figlio di un'altra vittima presente sul mezzo ha insinuato in lei alcuni dubbi sulla possibilità che l'esplosione non sia in realtà un semplice incidente, ma una cosa premeditata.

La moglie Georgina si accorge così di molti segreti del marito. Tutti coloro che non potessero assistere all'appuntamento di questa sera, potranno guardare la replica attraverso il sito Mediaset Play.

Riviera, la replica della seconda puntata online su Mediaset Play

Anche questa seconda puntata di Riviera si prospetta molto avvincente. L'appuntamento di questa sera sarà su Canale 5 alle ore 21:20 circa. Non tutti però potranno sicuramente guardare gli episodi che andranno in onda questa sera, motivo per cui l'ente televisivo Mediaset mette a disposizione l'applicazione Mediaset Play per poter riguardare le repliche di tutte le puntate dopo la loro messa in onda.

In particolar modo, per usufruire del servizio basterà iscriversi sul sito online con la propria mail e password, da ricordare poi per gli accessi successivi.

Inoltre, per chi lo volesse, sarà possibile scaricare l'omonima applicazione sul proprio smartphone o tablet, in modo tale da avere tutti gli appuntamenti di Riviera a portata di mano e poterli riguardare nel momento in cui lo si vuole, anche quando si è fuori casa e non si ha a disposizione il proprio computer. Anche in questo caso il metodo di registrazione sarà lo stesso e sarà necessaria solo una connessione ad internet.

Anticipazioni seconda puntata Riviera

La puntata di questa sera di Riviera si incentrerà su tre nuovi episodi, il quarto, il quinto ed il sesto. Il quarto episodio si chiama 'Family Paintings' e si incentrerà su Georgina che cercherà di trovare il collezionista d'arte che lavorava per suo marito. Nel quinto episodio invece, intitolato 'Elena', la protagonista cercherà di mettere in atto uno dei suoi piani nel corso dell'evento Fondazione Clios.

Nell'ultimo episodio di questo secondo appuntamento intitolato Artist's Work, tutta la famiglia del defunto miliardario verrà interrogata dalla polizia in merito a tutti eventi avvenuti nel corso dell'evento.

Nel mentre Delormes scoprirà dei pezzi di rottame dello yacht che faranno emergere ulteriori novità riguardo al giorno dell'esplosione.