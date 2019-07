I fans di Uomini e donne sono molto preoccupati in seguito ad una voce circolata sul web. Più fonti hanno riportato che una ex coppia, nata proprio negli studi Mediaset di Maria De Filippi, sarebbe stata vittima di un incidente domestico. L'abitazione di Anna e Carmine del Trono Over, una villetta di Migliano in provincia di Avellino, è esplosa per una fuga di gas e l'ex dama è ora grave in ospedale.

Uomini e Donne, trono over news: incidente domestico per una coppia Over

Una delle coppie più riuscite formatasi durante la partecipazione al Trono Over di U&D è stata quella di Anna e Carmine.

Molti sono i fans del programma di Maria De Filippi che si ricorderanno di loro. La coppia è uscita insieme e felice dagli studi Mediaset e la loro storia d'amore nata nel reality è continuata anche lontana dalla luce dei riflettori. La coppia viveva, almeno fino ad ora, in una villetta a Migliano in provincia di Avellino.

Qualche giorno fa è stata un'esplosione a causare terribili conseguenze nella casa e alla famiglia. Anna è infatti ricoverata all'ospedale di Bari nel reparto che si occupa degli ustionati gravi.

Carmine ha invece riportato ferite meno gravi, anche se si trova ora preoccupato per quanto è accaduto alla sua dolce Dama.

L'esplosione si è verificata nel momento in cui Anna, alle 9 di quell'indimenticabile 25 giugno, ha aperto il frigorifero. Carmine si trovava in bagno mentre la cucina è stata in breve tempo avvolta dalle fiamme a causa di una probabile fuga di gas, seguita da un'esplosione dovuta all'accensione della luce del frigo. Ecco perché Anna è ferita gravemente.

Anna al Centro grandi ustionati di Bari

Per fortuna almeno Carmine è ferito lievemente, anche se il ricordo del terribile incidente non lo lascerà tanto facilmente. È Anna che ha avuto la sorte peggiore e ora sta lottando per vivere nel Centro grandi Ustionati dell'ospedale di Bari. Naturalmente i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti in breve tempo. Nel verbale da loro redatto si legge quanto è accaduto: Un uomo di 81 anni e una donna di 70 sono stati trovati feriti e portati in ospedale di Bari.

Anna è la più grave.

Ricordiamo che la coppia conosciutasi nel salotto di Maria De Filippi, ha avuto fin dall'inizio una propensione l'uno per l'altra. In breve dalla conoscenza è nato un rapporto più forte e la Dama con il suo Cavaliere hanno deciso di costruire il futuro insieme. Tutti e soprattutto i fans del programma sono in attesa di buone notizie sulla salute di Anna e della sua dimissione dall'ospedale.

L'inattesa disgrazia ha particolarmente colpito i familiari della coppia, gli amici e i colleghi del programma di Maria De Filippi.

Ci stringiamo attorno ad Anna e Carmine e con lo staff di Uomini e Donne formuliamo sentiti auguri di pronta guarigione.