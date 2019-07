Chiara Ferragni appare preoccupata su Instagram dopo che in molti le hanno segnalato che non riuscivano più a mettere like alle foto che postava sui social. Immediata la reazione della fashion blogger ed influencer più famosa d'Italia, la quale è prontamente corsa ai ripari e ha cercato di capire cosa stesse succedendo, complice anche il nuovo aggiornamento di Instagram che sta testando anche da noi in Italia l'eliminazione della visualizzazione dei like dalle foto che vengono postate in rete.

Il sondaggio di Chiara Ferragni su Instagram dopo la sparizione dei like

Nel dettaglio, abbiamo visto che la Ferragni ha lanciato un sondaggio sul suo profilo ufficiale Instagram, dove chiedeva ai suoi numerosi followers se fosse capitato anche a loro di non riuscire più a mettere i like alle sue foto, così come le avevano segnalato diversi utenti nel corso delle ultime ore.

Successivamente, poi, la bella Chiara ha lanciato anche un altro sondaggio al suo 'esercito' di sostenitori, chiedendo loro se riuscissero a vedere il numero di like sotto le sue foto.

Insomma sembrerebbe proprio che l'influencer sia abbastanza preoccupata per questa decisione di Instagram che tuttavia non è stata accolta positivamente dagli utenti.

In molti, infatti, si sono scagliati contro questo nuovo aggiornamento del social delle foto che prevede l'eliminazione del numero visibile di like dalle foto. Un test che tuttavia potrebbe penalizzare soprattutto quella miriade di influencer che 'vivono' con le sponsorizzazioni su Instagram fatte proprio in base al numero di like che riescono ad attirare.

Il debutto della Ferragni in un nuovo programma tv sulla moda

In attesa di scoprire come si risolverà l'aggiornamento di Instagram che prevede la scomparsa del numero di like dalle foto, vi diciamo che in queste ore la bella Chiara Ferragni è alle prese anche con un nuovo progetto professionale e televisivo che la riguarda in prima persona. La fashion blogger, infatti, sarà tra le protagoniste di un nuovo programma dal titolo Making the cut, un talent show che ha come obiettivo quello di riuscire ad individuare la nuova stella della moda.

Il programma andrà in onda su Amazon Prime Video nel 2020 ed è stato registrato nei giorni scorsi a Tokyo, dove la Ferragni si è recata in compagnia di suo marito Fedez e del loro piccolo Leone. Nel corso delle puntate vedremo alternarsi grandi nomi e volti della moda internazionale tra cui Naomi Campbell e lo stilista Joseph Altuzarra. Un progetto importante per la Ferragni che segna il suo sbarco anche sul piccolo schermo dopo aver dominato la scena social, diventando l'influencer più ambita e imitata del mondo.