Per tutti gli appassionati di Instagram è in arrivo una novità o, per meglio dire, un aggiornamento che riguarda il social delle fotografie che da un paio di anni a questa parte spopola anche nel nostro Paese. Nei mesi scorsi era stato annunciato che ci sarebbe stata una novità riguardante il numero dei 'like' che una persona riceve ogni qualvolta posta uno scatto sul suo profilo ufficiale. I vari 'mi piace', infatti, non sarebbero stati più visibili al pubblico: ebbene, tale aggiornamento è arrivato anche da noi in Italia.

Arriva una novità su Instagram: spariscono i like dalle foto postate

E' notizia di queste ore, infatti, che molti utenti italiani di Instagram si sono svegliati oggi 17 luglio leggendo un messaggio che compariva sulla proprio pagina ufficiale, dove vi era scritto che da questo momento in poi il numero di like non sarebbe stato più 'reso visibile' a tutti, bensì soltanto al proprietario dell'account in questione.

L'aggiornamento che tuttavia è un test, è dovuto al fatto che a partire da oggi Instagram cercherà di dare ancora più spazio ai contenuti, all'originalità e quindi su ciò che viene condiviso in rete, piuttosto che sul numero di like raggiunti da una determinata foto. Del resto, nel corso degli ultimi tempi in molti hanno cominciato a postare delle foto sul social non tanto per il gusto di condividerle bensì per scoprire quanti like avrebbero poi guadagnato e raggiunto di lì a poche ore.

Con questo aggiornamento, quindi, sparirà l'ansia del 'like' ad ogni costo e grande attenzione sarà data soprattutto al contenuto che l'utente deciderà di condividere con la sua community di follower. Tuttavia questo test non riguarderà tutti: trattandosi di un aggiornamento sperimentale, non si esclude che soltanto un 'campione' di utenti siano sottoposti a questa novità.

'Vogliamo che su Instagram tutti si sentano liberi': da oggi attenzione ai contenuti e non ai like

Certamente questo tipo di aggiornamento renderebbe la vita difficile ai tantissimi influencer che lavorano con le varie aziende per la sponsorizzazione dei vari prodotti.

In questo modo, infatti, non sarà più palese scoprire il numero di like che un determinato post ha raggiunto su Instagram.

Durante la conferenza stampa, durante la quale i piani alti del social delle fotografie avevano presentato questa novità, venne detto che tale aggiornamento veniva fatto per poter apprendere dalla comunità globale di Instagram come questa iniziativa potesse migliorare l'esperienza sul social.

'Vogliamo che Instagram sia un luogo dove tutti possano sentirsi liberi di esprimersi', avevano dichiarato durante la conferenza stampa.