Continuano a tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' ambientata nello storico palazzo Palladini. Le anticipazioni dell'appuntamento trasmesso lunedì 22 luglio svelano che sarà al centro delle trame il personaggio di Raffaele (Patrizio Rispo). Il portiere di palazzo Palladini vivrà un momento di sconforto per via del dramma vissuto da Diego che finge di aver dimenticato l'amore nei confronti di Beatrice.

Il fratello di Patrizio dimostrerà di essere fuori controllo e tale comportamento lo porterà a rischiare per l'incolumità della sua vita. Lo stato d'animo del giovane Giordano si aggraverà dopo aver perso il posto di lavoro come agente assicurativo ma non riuscirà ad avere una via d'uscita. Inoltre il marito di Ornella (Marina Giulia Cavalli) non saprà in quale maniera comportarsi nei confronti del figlio che non vuole ricevere un aiuto del genitore.

Il figlio del comandante Del Bue non riuscirà a risolvere l'enigma intorno alle due innamorate

Un altro capitolo riguarda il personaggio di Vittorio (Amato D'Auria) che continuerà a vivere un dramma personale dopo aver mostrato l'indecisione riguardo alla scelta tra Alessandra e Anita (Ludovica Bizzaglia). Il figlio del comandante Del Bue (Germano Bellavia) non sarà in grado di trovare la dovuta stabilità, rimanendo incapace di capire i sentimenti e le emozioni nutrite nei confronti delle due ragazze.

Il radiofonico non avrà la forza di chiarire la situazione sentimentale e non potrà negare di aver trascorso dei momenti di passione con la Falco. La vacanza trascorsa a Berlino con la fidanzata non sarà in grado di far chiarire le idee al figlio di Assunta che pensava di risolvere la situazione lasciando la città di Napoli.

Una situazione più complessa del previsto per l'ex vigile Testa

Otello (Lucio Allocca), nel frattempo continuerà a vivere un momento difficile nella sua esistenza e non sarà in grado di sopportare il rapporto a distanza con Teresa.

L'ex vigile si renderà conto della sofferenza dovuta all'assenza della moglie e non saprà in quale maniera comportarsi per superare questa vicenda complessa. Il nonno di Rossella (Giorgia Gianetiempo) sarà incapace di risolvere la questione dopo aver vissuto un momento di serenità per essere divenuto una star del web. L'amico di Guido (Germano Bellavia) si è distinto per aver salvato la vita di Renato (Marzio Honorato) al bar Vulcano.

Gli spoiler fanno pensare che il motivo della distanza tra Otello e Teresa possa essere più complesso del previsto mettendo da parte la lontananza geografica.