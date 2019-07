Chiara Nasti, famosa influencer di Instagram, si è resa protagonista di alcune dichiarazioni che hanno letteralmente indignato il popolo del web. Nel corso della giornata di ieri, infatti, al di sotto di un commento di un fan ad una sua foto, ha risposto asserendo di non bere acqua da circa 2 anni dal momento che non ne gradisce il sapore.

Una frase, gettata così, in modo semplice e naturale, però, ha suscitato un bel po' di clamore. Moltissimi utenti dei social, infatti, hanno attaccato la ragazza accusandola di trasmettere un messaggio sbagliato a tutte le persone che la seguono, e sono davvero tante. Proprio per questo motivo, lei ha deciso di rispondere a tutti.

In modo ironico ha detto: "Non bevo acqua da due anni, mi sto disidratando, preferisco la Coca Cola o l'acqua di cocco?"

Le assurde dichiarazioni di Chiara Nasti sul non bere acqua da due anni

Il carattere di Chiara Nasti è sempre stato particolarmente eccentrico. La giovanissima influencer napoletana, infatti, è solita provocare i suoi follower con delle frasi e dei messaggi molto pungenti. Ad ogni modo, quello che è accaduto ieri ha lasciato tutti senza parole.

La Nasti ha pubblicato una foto in costume da bagno con il lato b in bella mostra. Numerose sono state le persone che hanno lasciato like e commenti. Una di queste ha fatto allusioni ad un piccolissimo velo di cellulite presente sui suoi glutei. In risposta a questo commento, Chiara Nasti ha sganciato la bomba ed ha detto che non beve acqua da due anni, ma si idrata solo con acqua di cocco e Coca cola. Le sue parole hanno indignato il popolo del web.

L'influencer Deianira Marzano, ad esempio, ha inveito contro di lei accusandola di essere un cattivo esempio per il popolo dei social. A parere di Deianira, infatti, è assurdo che una persona come lei sia in grado di riscuotere un successo così elevato sul web con certe affermazioni.

L'influencer risponde alle pesanti critiche ricevute sul web a causa dei suoi video

Dopo le numerosissime critiche, Chiara Nasti ha deciso di rispondere in modo ancora più ironico e pungente.

La napoletana ha intonato una canzoncina dicendo che si sta disidratando per non bere acqua da due anni. In seguito, ha pubblicato altre IG Stories, in cui appare in compagnia di un'amica. In tale occasione, la famosa influencer ha continuato a provocare i fan facendosi riprendere con tre bicchieri enormi di Coca Cola.

Nel frattempo, sul web si stanno scatenando i commenti sulla questione, c'è chi crede che sia tutta una messinscena per generare scalpore e far parlare di sé.

Poi, invece, c'è anche chi crede che la ragazza sia semplicemente "pazza" a non nutrirsi di acqua da tutto questo tempo.