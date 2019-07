Cosa ci faceva Giordano Mazzocchi con una "Miss" a Formentera? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di Gossip da ieri, ovvero da quando alcuni blog hanno mostrato le foto che i curiosi hanno fatto di nascosto al ragazzo e a Rachele Risaliti. Stando a quello che ha raccontato chi ha incontrato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne, lui e Miss Italia 2016 erano molto complici in spiaggia e poi sarebbero andati via insieme. Il romano, dunque, potrebbe aver ritrovato l'amore dopo la rottura con Nilufar Addati, risalente allo scorso gennaio.

Giordano paparazzato in vacanza con una ragazza

Brutta notizia per i fan dei "Gilufar": Giordano Mazzocchi potrebbe avere un nuovo amore a qualche mese dalla fine della favola con Nilufar Addati. Stando a quello che riportano blog come "Vicolo delle News" e "Isa&Chia", l'ex corteggiatore di Uomini e Donne starebbe trascorrendo qualche giorno di vacanza a Formentera in dolce compagnia.

A confermare la presenza di una bellissima ragazza al fianco del romano di recente sono alcune foto che persone del posto gli hanno scattato di nascosto in spiaggia: negli scatti che stanno facendo il giro della rete, si vede il giovane fare il bagno con una donna con un bikini bianco e poi allontanarsi con la stessa.

Chi ha "indagato" sull'identità di colei che è stata paparazzata con l'insegnante di sci, fa sapere che non è affatto un volto sconosciuto al pubblico: la presunta nuova fiamma di Giordano, infatti, sarebbe Rachele Risaliti, Miss Italia 2016.

A documentare la presenza della modella nello stesso luogo dove sta soggiornando Mazzocchi in questi giorni, sono le foto e i video che la stessa sta pubblicando sul suo profilo Instagram: è proprio grazie ai contenuti che sta postando delle sue vacanze, inoltre, che si è saputo che ieri la ragazza indossava un costume da bagno bianco (esattamente come la persona che è stata immortalata vicino all'ex di Nilufar in acqua).

Potrebbe sfumare l'ipotesi trono a settembre per Giordano

Nonostante non ci sia nessun bacio o abbraccio nelle foto dove Giordano è in compagnia di Rachele Risaliti (quindi i due potrebbero essere solo amici in vacanza insieme), sono in tanti a pensare che il giovane possa finalmente aver voltato pagina dopo la rottura con Nilufar. È la prima volta da quando si è lasciato con la Addati, infatti, che Mazzocchi viene paparazzato accanto ad un'altra donna: nei mesi scorsi è calato il silenzio più totale sulla vita privata del romano, fatta eccezione per qualche ipotesi di ritorno di fiamma con la ex (soprattutto dopo l'incontro che c'è stato al matrimonio di Federico Gregucci e Clarissa Marchese).

Un gossip che è circolato nell'ultimo periodo sull'insegnante di sci, è quello che lo voleva tra i candidati al trono di Uomini e donne dopo l'estate: Giordano, infatti, è uno degli ex protagonisti che il pubblico vorrebbe rivedere nel programma ma in un nuovo ruolo, quello del tronista ovviamente. Se il ragazzo ha trovato l'amore con la più bella d'Italia del 2016, però, le possibilità di vederlo sulla poltrona rossa che ha occupato Nilufar, diventano nulle, a meno che non si tratti di un flirt passeggero che si concluderà con la fine delle vacanze.