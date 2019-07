Secondo le ultime anticipazioni di Temptation Island, Nunzia e Arcangelo si sarebbero lasciati dopo la fine del programma televisivo. Quindi non ci sarebbe stato nessun ritorno di fiamma dopo il secondo falò di confronto richiesto dalla 26enne. A confermare il tutto, alcune persone molto vicine alla coppia in questione che avrebbero affermato che i due ragazzi sarebbero tornati ad Ottaviano in provincia di Napoli, da separati.

Nella seconda puntata, Nunzia ha richiesto un secondo falò di confronto con il suo fidanzato.

Il tutto andrà in onda integralmente, in occasione della terza puntata di lunedì 8 luglio del programma televisivo condotto dall'ex gieffino Filippo Bisciglia. Al momento, le circostanze sono ancora poco chiare, perché non si capisce effettivamente quando i due si sarebbero lasciati. Però le fonti in questione, sono più che sicure che i due non sarebbero più una coppia. Ovviamente, le circostanze che hanno potuto portare a questa rottura sono diverse e possiamo provare a fare delle ipotesi su alcune di quelle già accadute nella trasmissione prodotta da Maria De Filippi.

Ipotesi sulla fine della storia tra Arcangelo e Nunzia

La prima ipotesi che potrebbe essere quella più accreditata, riguarda il fatto che il secondo falò sarebbe andato male e il ragazzo 28enne abbia definitivamente lasciata la 26enne.

La seconda ipotesi invece è che Nunzia e Arcangelo abbiano lasciato insieme Temptation Island per poi lasciarsi in maniera definitiva una volta tornati a casa. Questa situazione si è più volte ripetuta all'interno del programma tv di Mediaset in questi anni.

Nel caso in cui le cose fossero davvero andate così, allora la rottura tra i due verrebbe mostrata nell'ultima puntata del Reality Show estivo, quando viene trasmesso "un mese dopo" delle 6 coppie in gara. Tra i tanti esempi di questi anni, non si può non ricordare quello di Ruben e Francesca, Alessio e Valeria o quello di Selvaggia e Francesco.

Infine, la terza ipotesi riguarda la questione penale. La coppia avrebbe dichiarato a tutte le persone più care che la loro storia è finita, per evitare delle costose penali previste dal contratto del format televisivo.

Ovviamente, queste precauzioni prese da Temptation Island sono un modo per evitare possibili spoiler e rovinare la sorpresa ai telespettatori da casa.

Intanto, non ci resta che aspettare la messa in onda del secondo falò di confronto per saperne di più. Falò che ha scatenato tantissime polemiche tra i fan più accaniti dello show televisivo. Infatti, dopo la messa in onda della seconda puntata, i social sono stati inondati di commenti negativi sia per il 28enne che ha baciato la single Sonia che per Nunzia che nonostante sia stata tradita, ha ancora voglia di rivedere Arcangelo.