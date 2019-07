La risposta che Chiara Nasti ha dato a chi le ha chiesto come fa ad essere sempre in perfetta forma, ha scatenato la furente reazione di molti utenti del web: la giovane, infatti, ha spiazzato tutti dicendo di non bere acqua da due anni perché non le piace. A chi l'ha aspramente criticata per il cattivo esempio che è per le sue tantissime sostenitrici, l'influencer ha ribattuto di non essere una maestra di vita, perciò fa quello che vuole.

Bufera sulla Nasti: 'Non bevo acqua da due anni'

Le affermazioni che ha fatto ieri Chiara Nasti su Instagram, hanno scatenato la reazione di molti utenti che l'hanno accusata di essere un brutto esempio per le migliaia di giovanissime che la seguono sui social network.

A far storcere il naso a gran parte delle persone che la tengono d'occhio sul web, è stata la risposta che la napoletana ha dato a chi le ha chiesto come fa ad essere sempre in perfetta forma.

Con un commento che nelle ultime ore ha impazzato in rete, la fashion blogger ha fatto sapere: "Il segreto è bere tanta acqua e mangiare sano. Io ho puntato sul mangiar sano (neanche troppo), visto che l'acqua non è di mio gradimento e non la bevo da due anni".

"Io bevo solo acqua di cocco o bibite. Noi siamo quello che mangiamo", ha concluso la ragazza forse non sapendo che le sue parole avrebbero sollevato un polverone mediatico non indifferente.

A protestare per il cattivo messaggio che l'influencer ha lanciato tramite il suo account seguito da oltre 1,7 milioni di persone, sono stati in molti sul web: sia su IG che su Twitter, infatti, in tanti si sono esposti per tirare virtualmente le orecchie alla sorella di Angela.

Sapendo di essere considerata un punto di riferimento da migliaia di ragazze della sua età ma anche più giovani, Chiara avrebbe sbagliato a vantarsi pubblicamente di avere un fisico perfetto senza bere acqua da anni: il parere che hanno condiviso in molti, è che la Nasti si è resa protagonista di una brutta figura sui social, che da tempo sono il suo "pane quotidiano".

Chiara non chiede scusa: 'Applichiamoci su cose costruttive'

"Ma come fa ad essere viva se non beve acqua da due anni?", "Questi sono i bellissimi esempi trasmessi ai ragazzi da queste pseudo-influencer", questi sono solo alcuni dei messaggi di protesta che sono stati scritti contro la rivelazione che Chiara Nasti ha fatto ieri.

Dopo essere stata informata della polemica che è nata in rete sulle sue parole, la fashion blogger ha pubblicato un paio di Stories per chiarire: "Io non tengo corsi di formazione nelle scuole. Io mi immagino 12enni che bevono litri di bibite. Dai su, applichiamoci su cosa più costruttive".

Anziché scusarsi o fare un passo indietro, dunque, la napoletana ha difeso la sua scelta di non bere acqua perché non le piace, anzi è arrivata addirittura a scherzarci su dicendo che si sta disidratando per questo.