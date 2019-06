Nonostante Giulia De Lellis non abbia usato parole molto carine nei confronti di "Chi", la rivista di Gossip le ha dedicato la copertina del suo ultimo numero: l'influencer, infatti, è finita in prima pagina per i baci che si è scambiata in vacanza con Andrea Iannone. Nell'articolo dedicato alla bella romana, però, sono contenute anche delle notizie inedite sulle sue precedenti relazioni: pare che sia stato Irama a lasciare la 23enne e che Andrea Damante abbia sofferto molto nel vederla tra le braccia di un altro a neppure una settimana di distanza dal loro ultimo incontro.

Pubblicità

Pubblicità

Le storie di Giulia con Irama e Andrea

Oltre a mostrare le foto dei primi baci che Giulia De Lellis e Andrea Iannone si sono scambiati in pubblico, il nuovo numero di ''Chi'' ha ricostruito gli ultimi mesi della vita amorosa della ragazza. Attorno ad ottobre scorso, l'influencer è uscita allo scoperto con Irama: questa relazione, secondo i bene informati, non sarebbe stata importante per nessuno dei due, tanto che lui avrebbe chiuso improvvisamente dopo essersi invaghito di Victoria Stella Doritou (la modella con la quale è attualmente fidanzato).

Pubblicità

A pochissimo tempo dalla fine della storia con il cantante, la romana è stata avvistata affianco al suo più famoso ex fidanzato: Andrea Damante. Secondo Chi, il dj avrebbe corteggiato parecchio la giovane affinché accettasse di dare una seconda chance al loro rapporto.

Se l'ex corteggiatrice di Uomini e donne non ha mai ufficializzato il ritorno di fiamma con il "Dama", è perché non sarebbe mai riuscita a fidarsi di nuovo di lui al centro per centro: i tradimenti che ha subito in passato, infatti, hanno spinto Giulia ad andarci con i piedi di piombo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Nonostante il tronista abbia accompagnato la De Lellis in più esperienze di lavoro all'estero (dal Coachella a Miami), si dice che lei non abbia mai avuto una concreta intenzione di tornare a fare coppia fissa con lui.

La reazione di Damante al nuovo amore dell'influencer secondo la rivista 'Chi'

Dopo aver condiviso tanti momenti (sia pubblici che privati), la favola dei "Damellis" si è interrotta ufficialmente all'inizio di giugno: la rivista ''Chi'', infatti, racconta che Giulia avrebbe lasciato Andrea da un giorno all'altro dopo essersi resa conto che il suo cuore era altrove.

Il primo weekend del mese ancora in corso, la ragazza l'ha trascorso al Mugello con Iannone, il pilota che da marzo ambisce a conquistare il cuore della bella influencer con messaggi romantici ed inviti in località da sogno.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, inoltre, fa sapere che il dj non ha reagito affatto bene quando è stato messo al corrente del nuovo amore della sua ex: "Quando l'ha vista a casa del motociclista, Damante ha sofferto come soffre ogni uomo quando perde il vero amore".

Pubblicità

Il giornale di gossip afferma che il giovane non esterna sui social network il suo malumore per la fine del rapporto con la romana, ma dentro ci sarebbe rimasto malissimo nel vederla tra le braccia di un altro a meno di una settimana dal loro ultimo incontro romantico.