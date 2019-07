Alcuni giorni fa sul web circolava voce di un possibile flirt tra Elodie e Marracash. A lanciare l'indiscrezione sui due cantanti è stato il portale 361 magazine, che ha pubblicato sui propri profili social le foto dei due cantanti insieme in un ristorante milanese, nel corso di un evento di DAZN a cui sono stati invitati. Nelle prime foto si vedono i due seduti vicini, ma successivamente vengono beccati insieme a bordo di uno scooter fermo mentre ridono e scherzano, quasi a sfiorarsi le labbra.

La Di Patrizi e il rapper sono molto vicini in quegli scatti, ma non c'è nessuna foto dei due che si baciano. Il settimanale 'Chi' però, negli scorsi giorni li ha invece fotografati proprio nel corso di un bacio, rendendo ufficiale l'esistenza di un flirt in corso.

Marracash ed Elodie Patrizi si baciano appassionatamente

La 29enne, dopo la sua partecipazione al talet Amici, ha riscosso enorme successo ed ha dato il via all'inizio della sua carriera musicale, che fino ad ora sembra essere molto promettente.

Sia Elodie che Marracash sono reduci da un progetto lavorativo che li ha visti vicini nella realizzazione di un nuovo singolo musicale dal nome 'Margarita' che attualmente è in tutte le radio ed ha riscosso grande successo tra gli ascoltatori. Potrebbe essere proprio da questa collaborazione che tra i due sia nato un qualcosa di più nel corso degli ultimi mesi.

A confermare le voci insistenti degli scorsi giorni sulla vicenda ci ha pensato il settimanale 'Chi' diretto da Alfonso Signorini.

Attraverso il numero in edicola oggi infatti, il giornale ha tolto ogni dubbio pubblicando le foto di un bacio inequivocabile tra i due cantanti. I fan saranno sicuramente molto felici di questo nuovo amore sbocciato.

Qualche settimana fa Elodie aveva smentito il flirt con il rapper

Non sembrano dunque esserci più dubbi riguardo l'esistenza di una relazione tra i due cantanti. Elodie e Marracash si trovavano ad un incontro di boxe tra il campione Daniele Scardina e Alessandro Goddi, quando hanno deciso di lasciarsi andare alla passione, inconsapevoli della presenza dei fotografi che hanno immortalato il tutto.

Soltanto qualche settimana fa, la 29enne aveva provato a smentire tutte le voci al riguardo, cercando forse di mantenere la riservatezza sulla sua nuova love story.

Adesso però, ma la donna non potrà più nascondere ciò che sta accadendo con il rapper. La ragazza è molto seguita sui social da migliaia di fan che hanno apprezzato la sua musica e la sua personalità, conosciuta all'interno del programma televisivo Amici dove si è classificata al secondo posto, vincendo il premio della critica Vodafone e il premio RTL 102.5.