Chiara Nasti continua a far molto discutere sul web e sui social per le dichiarazioni che ha rilasciato un paio di giorni fa, dove diceva che da oltre due anni non beve acqua perché non le piace. Frasi che ovviamente non sono passate inosservate anche per il grande seguito di pubblico che la ragazza ha sui social: un pubblico composto soprattutto da giovani e giovanissimi che molto spesso si lasciano influenzare per davvero dal modo di fare dei cosiddetti 'influencer'.

La polemica su Chiara Nasti che non beve acqua da due anni

Nel dettaglio, abbiamo visto che Chiara Nasti rispondendo alle domande di alcune fan che le chiedevano dei consigli per combattere la cellulite, ha risposto dicendo che il segreto più semplice è sicuramente quello di bere tanta acqua e mangiare sano, aggiungendo però che ormai lei ha puntato soltanto sul cibo sano, dato che da ben due anni non beve acqua.

Il motivo? La Nasti ha ammesso che non le piace il sapore dell'acqua e quindi per questo motivo beve soltanto coca cola oppure acqua di cocco. 'Mi dispiace acqua, ma la coca cola ha vinto', dichiarava Chiara nelle stories apparse sul suo profilo Instagram aggiungendo poi che con questo non intendeva dire che tutti dovessero fare come lei e quindi seguire il suo 'stile di vita' che prevede l'eliminazione dell'acqua.

Dichiarazioni che ovviamente non sono passate inosservate e che subito hanno alimentato un vespaio di polemiche in rete e sui social, dove tantissimi si sono scagliati contro la Nasti per quello che aveva detto, ricordandole che essendo un personaggio pubblico seguitissimo dalle ragazzine sui social, non poteva permettersi di dire determinate cose, sapendo che magari qualcuno poteva seguire il suo esempio.

'Bevo acqua mentre mi lavo i denti': la Nasti cerca di chiarire sui social dopo la bufera

Ebbene dopo le clamorose polemiche social, ecco che Chiara ha scelto di 'correre ai ripari' e lo ha fatto postando dei nuovi video in cui cerca di spiegare la sua versione dei fatti. Per prima cosa la Nasti ammette di aver detto una cosa stupida e ha aggiunto che sarebbe praticamente impossibile il fatto che lei non beva acqua da due anni, considerando che la beve nel momento in cui si lava i denti!

Ciò che l'ha ferita di più, però, sono stati i commenti negativi che le sono arrivati su Instagram, anche da parte di molte donne che si sono schierate contro la bella Chiara. 'Mi demoralizzo perché penso a quanto è cattiva la gente', ha dichiarato la Nasti nel suo sfogo sui social, aggiungendo che tutti parlano di solidarietà femminile ma poi in pochi la attuano per davvero. 'Basta tutta sta roba, gelosie e invidie', ha chiosato l'influencer su Instagram.