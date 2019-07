La programmazione estiva della soap Un posto al sole prosegue con i consueti colpi di scena voluti dalla sceneggiatura per mantenere alto l'interesse da parte degli spettatori. Le anticipazioni relative agli episodi in onda da lunedì 15 a venerdì 19 luglio non fanno eccezione e gettano luce su molte storyline che stanno catalizzando l'attenzione del pubblico di Raitre. In particolare, gli spoiler si concentrano sul personaggio di Marina Giordano che continuerà a indagare sull'identità del misterioso uomo che si è introdotto nella sua abitazione.

Pubblicità

Pubblicità

La donna, sempre più convinta che il senzatetto sia in realtà suo padre, cercherà di instaurare un legame con lui, ma proprio a quel punto Marina scoprirà una sconcertante verità che lo riguarda. La portata di tale rivelazione sarà talmente sconvolgente che la donna cadrà in uno stato di profondo sconforto e rinuncerà, definitivamente, all'idea di potersi fidare di Arturo, che è gravemente malato e intenzionato a rinunciare a qualsiasi cura che possa guarirlo dal tumore che l'ha colpito.

Pubblicità

Diego medita di compiere un gesto folle

Se Marina dovrà fare i conti con le conseguenze della decisione di Arturo, le anticipazioni di Un posto al sole regalano interessanti spoiler anche sul personaggio di Diego Giordano. L'uomo, che non si è mai arreso alla fine della relazione con la sua ex compagna Beatrice, raggiungerà il culmine della sua sofferenza destando la preoccupazione di Raffaele. Sempre più fuori controllo, infatti, mediterà di compiere un gesto estremo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Assillato dalla costante presenza del padre, Diego sparirà nel nulla facendo perdere le sue tracce. Una situazione che getterà Raffaele in uno stato di profonda preoccupazione. Problemi sentimentali riguarderanno anche Vittorio. Il ragazzo - di ritorno dalla fuga romantica a Berlino - affronterà un momento particolarmente difficile quando la sua fidanzata Alex riceverà un'inaspettata telefonata che metterà nei guai il giovane Del Bue.

Il ritorno di Patrizio a Palazzo Palladini

L'altra storyline che verrà affrontata nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole riguarderà l'inaspettato ritorno di Patrizio a Palazzo Palladini.

Il giovane Giordano comunicherà infatti di aver portato a termine il corso di formazione che lo ha tenuto lontano da Napoli. Sarà proprio al suo ritorno che Filippo e Serena gli proporranno di lavorare come chef su una delle loro imbarcazioni. Infine, spazio anche per Giulia che deciderà - nonostante le opposizioni di Mirko - di recarsi da Denis. Il viaggio, tuttavia, non andrà come previsto e la donna dovrà sconvolgere completamente i suoi piani.