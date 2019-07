Cristiano Malgioglio sbarca in Spagna nelle vesti di opinionista speciale per una notte all'Isola dei famosi, il reality show della sopravvivenza che in terra iberica è chiamato 'Superviventes'. La presenza del 're Mida' dei reality show non è passata affatto inosservata neppure in Spagna, al punto che Cristiano è stato protagonista di accesi scontri con la concorrente Violeta, la quale si è fatta notare al grande pubblico per aver avuto un rapporto sessuale sull'isola con Fabio Colloricchio, ex tronista di Uomini e donne.

Lo scontro tra Malgioglio e Violeta all'Isola dei famosi: lui sbotta

Nel dettaglio, abbiamo visto che Cristiano Malgioglio ha partecipato all'Isola dei famosi spagnola per sostenere la sua cara amica Isabel Pantoja, costretta a ritirarsi per un problema di salute.

In studio, però, Malgioglio si è reso protagonista anche di uno scontro infuocato con la bella Isabel, alla quale ha ribadito di essere un cantante molto famoso non soltanto in Italia ma anche in altri paesi.

Peccato, però, che Violeta abbia risposto a Cristiano dicendo che lei non lo conosce e che se lo avesse incontrato in metro non lo avrebbe affatto riconosciuto. Una grave offesa per Malgioglio, che ha prontamente sbottato nello studio della versione spagnola del reality show, mentre il pubblico applaudiva Violeta.

Dopo l'offesa ricevuta in diretta davanti a milioni di spettatori spagnoli, ecco che Cristiano ha risposto dicendo: 'Scusami ma a me non importa niente di niente di te' e rinfacciando alla ragazza che lei è famosa solo per 'aver fatto qualcosa davanti alle telecamere' (il riferimento era proprio al rapporto avuto in spiaggia con l'ex tronista di Uomini e donne).

Boom per l'Isola dei famosi in Spagna: gli ascolti sono record

Intanto in Spagna, questa nuova edizione dell'Isola dei famosi in onda in piena estate, sta ottenendo dei risultati d'ascolto a dir poco pazzeschi, con una media che in svariate puntate ha superato la soglia del 35% con picchi superiori al 40%.

Numeri che fanno davvero invidia ai dati che ha registrato l'ultima edizione italiana dell'Isola dei famosi condotta da Alessia Marcuzzi, ferma ad una media di appena il 16% di share con poco più di 2.7 milioni di spettatori.

La presenza di Cristiano Malgioglio come opinionista nella versione spagnola del reality show si è rivelata un vero e proprio toccasana: chissà se anche in Italia, dopo averlo visto in azione in terra iberica, prenderanno in considerazione l'ipotesi di offrirgli la poltrona di opinionista per risollevare un po' le sorti del reality show in 'caduta libera'.

Intanto Cristiano si gode il successo del singolo estivo 'Dolceamaro', che sta spopolando in radio.