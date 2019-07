Tra i personaggi recentemente entrati in scena nelle puntate spagnole de Il Segreto va segnalata la bella Lola, interpretata dall'attrice Lucia Margò. Molto somigliante a Pepa, tanto da indurre a pensare che tra loro possa esserci qualche tipo di parentela, la nuova arrivata verrà usata da Donna Francisca per controllare le mosse di Prudencio Ortega. Ma da qui all'amore per loro il passo sarà breve, anche se il rapporto non si evolverà nel migliore dei modi.

Il fratello di Saul, infatti, avrà dei sospetti sul reale interesse della ragazza e non vorrà più saperne di lei, quando scoprirà il suo accordo con la Montenegro. Le anticipazioni relative alle prossime settimane segnalano che non ci sarà alcun tipo di miglioramento nel loro rapporto già compromesso, tanto che Prudencio metterà in guardia anche Matias, il nuovo datore di lavoro di Lola.

Il Segreto anticipazioni: Prudencio non intende perdonare Lola

I telespettatori spagnoli de Il Segreto saranno attesi da alcune puntate ricche di colpi di scena in quanto sanciranno la morte di Antolina.

Quest'ultima cadrà rovinosamente da un burrone dopo avere tentato di trascinare con sé Isaac per portare a termine la sua definitiva vendetta. In un primo momento lui tenterà di salvare la moglie ma nulla potrà quando sarà costretto a pensare prima di tutto alla propria vita. Insieme all'uscita di scena (salvo clamorose sorprese) della bionda dark lady, nelle prossime puntate iberiche terrà banco anche il tentativo di Lola di farsi perdonare da Prudencio.

Ma quest'ultimo, dopo avere scoperto di essere stato preso in giro da lei, gli rinnoverà la convinzione di voler chiudere qualsiasi rapporto. Rifiuterà di considerarla anche solo un'amica e chioserà con un semplice: "Per me sei morta".

Trame spagnole Il Segreto: Matias assume Lola alla locanda

Stando a quanto riportano le anticipazioni Il Segreto relative alle puntate spagnole, Marcela tenderà la mano a Lola e convincerà Matias ad assumerla alla locanda.

La giovane in un primo momento rifiuterà l'invito ma poi cambierà idea, anche se sarà preoccupata per la reazione che Prudencio potrà avere nel vederla lavorare nel locale. Ortega non prenderà bene questa novità e accuserà il giovane Castaneda di essere in accordo con Donna Francisca. La sua rabbia non verrà placata dalla spiegazione di Matias che cercherà di far capire all'amico che Lola è una brava ragazza e una grande lavoratrice. Lola non potrà fare altro che essere molto dispiaciuta per la situazione che si è venuta a creare, mentre Prudencio, a colloquio con Don Berengario, ammetterà di sentire molto la mancanza della donna che ama.