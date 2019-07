In un periodo in cui le puntate italiane di Beautiful non stanno riservando grandi sorprese, le trame americane sono ben diverse, dando vita ad un colpo di scena dopo l'altro.

La verità su quanto accaduto a Beth Spencer sta per essere svelata (di certo, la resa dei conti avverrà in estate) e prima di arrivare al momento decisivo accadranno ancora diversi eventi degni di nota. Uno di essi riguarderà Thomas e Hope, dato che quest'ultima accetterà di diventare la signora Forrester.

Pubblicità

Pubblicità

La proposta di matrimonio, avvenuta per mano di Douglas, alla fine verrà accettata nonostante il parere contrario di Brooke e Liam. Entrambi cercheranno di convincere la giovane Logan a non commettere un errore imperdonabile, ma lei resterà ferma nella sua decisione, tanto che i preparativi per le nozze entreranno nel vivo.

Beautiful anticipazioni: Thomas e Hope invitano amici e parenti

Gli intrighi di Thomas per conquistare Hope daranno i loro frutti nelle prossime puntate americane di Beautiful. Dopo avere appreso che Liam ha trascorso una notte di passione insieme a Steffy, la Logan sarà demoralizzata e accetterà la proposta di matrimonio fatta dal rampollo Forrester.

Pubblicità

In questo modo la coppia potrà dare a Douglas la famiglia che desidera e Thomas potrà così conquistare la donna per la quale prova una vera fissazione. I preparativi entreranno presto nel vivo, come riportano le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate della settimana del 15 luglio. I primi, ancora criptici spoiler, segnalano che Hope e Thomas chiederanno ad amici e familiari di partecipare al loro matrimonio. Ma esso avverrà prima che la verità su Beth venga svelata? È noto, infatti, che la resa dei conti è davvero molto vicina.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Trame puntate americane Beautiful: Liam e Brooke contro le nozze

Le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che Hope accetterà di sposare Thomas nonostante l'assenza di vero amore nei suoi confronti. Per tale ragione, Liam cercherà di farle cambiare idea, arrivando persino a rivelarle di essere ancora innamorato di lei. Anche Brooke sarà di parere analogo: a suo dire, tale matrimonio non avrà alcun senso e la Logan non dovrà commettere un errore del quale sicuramente si pentirà.

Le parole di entrambi troveranno il parere contrario di Ridge, convinto che il figlio sia persona inaffidabile e che nessuno debba intromettersi nelle sue decisioni e in quelle di Hope. Lo stilista non potrà, però, sospettare che Thomas abbia avuto un ruolo importante nella morte di Emma e che nell'immediato futuro potrebbe causare anche un altro decesso. A tal proposito, il nome forte continua ad essere quello di Xander.